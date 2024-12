Los reveladores testimonios de dos menores por caso Juan Felipe Rincón: "Me siento muy culpable"

Hay dos testigos vitales para encontrar las piezas del rompecabezas en el que se ha convertido la muerte del joven Juan Felipe Rincón el pasado 24 de noviembre de 2024. Se trata de dos menores de 10 y 15 años.

La niña de 10 años le contó a la Fiscalía que fue contactada por Juan Felipe Rincón a través de redes sociales:

“Él me empezó a decir un hola (…) yo pues obviamente le contesté hola. Dijo ¿cuántos años tienes? Yo le dije once años, pero yo tengo diez. Me equivoqué. Y él dijo: ah, bueno. Me dijo: ¿quieres jugar a verdad o reto? Y pues yo le dije, sí, bueno”.

La conversación en redes tomó otro rumbo cuando, según la menor, Juan Felipe le hace una propuesta indecente: “Él me dice envíame una foto ¿cómo estás debajo de tu ropa? ¿cómo estás? Y yo pues no se la envié”.

Sin embargo, Katherine Sotelo, mamá de la menor de 10 años, desconocía que Juan Felipe Rincón tenía conversaciones alternas con su conocida, otra menor de 15 años, y que se enviaban fotos íntimas.

“¿Cómo es para que lo traiga y lo encaramos todos? Yo había visto todas las conversaciones y sabía que a mí en algún momento le pasaría lo mismo y de dio mucha rabia, me dio mucha rabia. Yo le dije, yo lo voy a traer y yo lo traigo hasta acá”, dice la menor de 15 años.

Un plan para 'encarar' a Juan Felipe Rincón

Según los testimonios, se traza una estrategia hacia Juan Felipe Rincón con un solo propósito. Así lo reveló la testigo de 15 años: “la razón era que nos diera la cara porque le estaba pidiendo fotos desnuda y le estaba mandando fotos desnudo a una niña de 10 años”.

“Él le escribe y ahí ya no me entero de la conversación. Es cuando mi mamá planea todos los planes”, agrega la niña de 10 años.

El plan era claro, había que llevar a Juan Felipe Rincón al barrio Quiroga como fuera para encararlo. Consistió, según el relato, en un encuentro en una discoteca con la menor de 15 años, en lo dicho a la Fiscalía por la joven, terminan en el apartamento del joven con una denuncia un posible acoso sexual.

“(…) ya todo empezó a escalar a mayores y yo le decía que no me tocara más, que ya me sentía incómoda”, dice la menor de 15 años.

Tras los hechos, la joven llama a Katherine Sotelo, la mamá de la niña de 10 años, a contarle el episodio y hubo un arrepentimiento.

“Me dijo que se arrepentía todo lo que pasaba y que el man ya pagaría por todo lo había hecho”.

Estos testimonios hacen parte del material probatorio en poder de la Fiscalía que da ms luces en la investigación por la muerte del joven. ¿Quién mató a Juan Felipe Rincón?

“Nunca pensé que pues fuera una persona así. Yo no sé, por eso me siento muy culpable de todo lo que pasó ese 24 de noviembre con la muerte de él y eso (…) Él me envió una foto desnudo de él yo lo dejé en visto ahí. Y ahí es cuando mi mamá se entera de la situación que estaba pasando”, enfatiza la joven de 15 años.