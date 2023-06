Expresidente Santos fue crítico con los planes del Gobierno sobre la transición energética

El tema de la transición energética ha sido uno de los puntos más controversiales del actual Gobierno Nacional, marcado por numerosos traspiés y los contradictorios mensajes del antiguo Gabinete de Petro en torno a la suspensión en la firma de nuevos contratos para la explotación y exploración petrolera.

Este 16 de junio, durante una convención bancaria, el expresidente Juan Manuel Santos se refirió a este punto y aseguró que “no se puede cerrar el grifo del petróleo” sin antes pensarlo de forma “sensata y con sentido común”.

Tenemos que hacer la transición, pero no podemos hacerla como algunos dicen, parando la producción del petróleo

El exmandatario añadió que hasta que no es claro cómo se van a reemplazar los recursos, no se puede frenar la producción. Además, trajo a colación la reciente decisión del Gobierno Biden de permitir nuevamente las exploraciones en Alaska, aludiendo a que no se le puede exigir a Colombia “parar el grifo”.

Sin embargo, Santos rescató que sí hay que “empezar a pensar cómo lo vamos a hacer”, pero “con moderación y con cierto sentido común”. Añadió que la deforestación está afectando más los ecosistemas del país que la misma extracción de combustibles fósiles.

“El Gobierno no sabe para dónde va”

Finalmente, Santos manifestó que el Gobierno “no tiene claro para dónde va” y que para lograr la aprobación de la gente se necesitan política públicas claras y fáciles de entender.

El expresidente se refirió al tema de la paz con los grupos armados, y aseguró que, si bien se necesitan consensos a la hora de negociar, también se requiere “garrote” para “generar certidumbre” y el respaldo de los colombianos.

El Gobierno no tiene claro para donde va (…) Para generar certidumbre lo mejor es decir, vamos para allá, la certidumbre es saber para donde se va

Le puede interesar: Gobernadores le hacen un llamado al presidente Petro por la seguridad en las regiones

Por su parte, el presidente Petro, quien se encuentra en Alemania cumpliendo una agenda diplomática, respondió a través de su cuenta de Twitter con una frase: