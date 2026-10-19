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Juez emite fallo condenatorio contra dos responsables del asesinato de Jaime Esteban Moreno

Tras el sentido de fallo condenatorio, el proceso entra ahora en la etapa de individualización de la pena.

Noticias RCN

octubre 19 de 2026
06:54 p. m.
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Casi un año después del homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes que fue atacado durante una fiesta de Halloween en Bogotá, un juez emitió sentido de fallo condenatorio contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro por el delito de homicidio agravado.

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La decisión se produjo tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía, que concluyó que ambos procesados participaron en la agresión ocurrida en el establecimiento Before Club, ubicado en la localidad de Chapinero.

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Según la investigación de la Unidad de Vida del ente acusador, los dos hombres quedaron registrados en cámaras de seguridad y en videos captados por asistentes al evento mientras golpeaban a la víctima.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Moreno Jaramillo fue atacado sin que existiera una justificación aparente y sufrió múltiples agresiones físicas. La Fiscalía estableció que uno de los golpes recibidos en la cabeza fue determinante para provocar las lesiones que finalmente le causaron la muerte.

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Investigación sólida y pruebas en video

Durante la audiencia realizada en los juzgados de Paloquemao, el juez destacó la contundencia de la investigación adelantada por la Fiscalía, calificándola como completa y sólida, razón por la cual decidió emitir el sentido de fallo condenatorio contra los dos acusados, quienes permanecen privados de la libertad.

En la lectura de las consideraciones del caso, el funcionario judicial recordó el relato de testigos presenciales que describieron cómo la víctima fue atacada en repetidas ocasiones.

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Según la valoración probatoria, uno de los agresores intentó continuar las agresiones incluso después de la intervención de un amigo de Moreno Jaramillo, mientras que posteriormente ambos acusados le propinaron golpes y patadas en diferentes partes del cuerpo, incluyendo la cabeza, el rostro, el cuello y el tórax.

La audiencia fue restringida en su transmisión pública por motivos de seguridad y respeto hacia la familia de la víctima, debido a situaciones relacionadas con amenazas denunciadas durante el proceso.

Fiscalía pediría penas superiores a 40 años de prisión

Tras el sentido de fallo condenatorio, el proceso entra ahora en la etapa de individualización de la pena. En esta fase, la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa presentarán sus argumentos sobre la sanción que deberá imponerse a los condenados.

Fuentes judiciales indicaron que la Fiscalía solicitará penas superiores a los 40 años de cárcel, al considerar la gravedad de los hechos y las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Entretanto, las autoridades mantienen vigente una orden de captura internacional contra Paola Martínez, otra persona vinculada al caso que permanece prófuga de la justicia. De acuerdo con información obtenida mediante fuentes humanas dentro de la investigación, existirían indicios de que se encuentra en Venezuela.

La decisión judicial deja pendiente únicamente la definición del monto de la condena que deberán cumplir Suárez Ortiz y González Castro por el homicidio agravado del estudiante, un caso que generó amplio impacto y conmoción en la capital del país.

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