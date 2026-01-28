Fiscalía adelanta negociaciones de preacuerdo con presuntos homicidas de Jaime Esteban Moreno

Durante la mañana de este miércoles 28 de enero, la Fiscalía General de la Nación confirmó que se encuentra adelantando negociaciones para un preacuerdo con Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González.

Ambos sujetos son señalados como presuntos responsables del homicidio del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

El crimen ocurrió el pasado 31 de octubre, en medio de una celebración de Halloween. Moreno, de 20 años, se había graduado como bachiller del colegio San Bartolomé La Merced tres años atrás.

Actualmente se encontraba cursando séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad de los Andes.

De acuerdo con la información oficial, el ente acusador se encuentra en conversaciones con la defensa de ambos implicados con el fin de avanzar en un posible preacuerdo dentro del proceso judicial.

Este tipo de mecanismos contemplados en la ley permiten que el investigado acepte cargos o colabore con la justicia a cambio de beneficios judiciales.

Así fue asesinado Jaime Esteban Moreno

Según la información que se conoce del caso, en la noche del jueves 30 de octubre, Jaime Moreno asistió a una fiesta de Halloween que se realizaba en el bar Before Club, ubicado en la calle 64 con avenida Caracas.

Horas después, la situación se volvió violenta. Tras salir del establecimiento acompañado por otra persona, hacia las 3:05 de la madrugada del viernes 31 de octubre, fue interceptado a pocas cuadras del lugar.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que varias personas lo agredieron brutalmente.

En las grabaciones se observa a tres de los presuntos agresores, quienes también habían estado en la celebración. La víctima recibió múltiples golpes, incluso patadas en la cabeza cuando ya se encontraba en el suelo.

Con apoyo de la Policía, el estudiante fue trasladado de urgencia al Hospital Chapinero. Debido a la gravedad de un trauma craneoencefálico, posteriormente fue remitido al Hospital Simón Bolívar, donde falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.