Juez adelanta audiencia en caso del asesinato de Jaime Esteban Moreno ante alerta por vencimiento de términos

El Juzgado 801 Penal del Circuito de Bogotá reprogramó la audiencia preparatoria dentro del proceso contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, señalados como responsables del asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes golpeado brutalmente a la salida de una fiesta de Halloween en octubre de 2025.

La diligencia fue fijada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 de la mañana, en modalidad virtual, luego de que el despacho recibiera el caso el pasado 30 de abril. El juez Andrés Alejandro Corredor Marín notificó que el enlace de acceso será remitido un día antes de la audiencia.

Familia de Jaime Esteban Moreno alertó posible vencimiento de términos

La decisión busca evitar que los dos procesados queden en libertad por vencimiento de términos. Suárez Ortiz fue capturado en flagrancia tras la agresión, mientras que González Castro se entregó días después en Cartagena.

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El despacho también ratificó que el próximo 9 y 23 de junio se realizará el juicio oral en cumplimiento de los lineamientos de descongestión judicial.

El asesinato de Jaime Estaban Moreno

El crimen de Moreno Jaramillo generó conmoción nacional por la brutalidad de la agresión y la prontitud con la que se logró la captura de los presuntos responsables. La familia de la víctima y sus representantes legales han insistido en que el proceso avance sin dilaciones para garantizar justicia.

Con esta reprogramación, el juez busca imprimir celeridad y evitar que los acusados obtengan beneficios procesales que los dejen en libertad antes de enfrentar el juicio.