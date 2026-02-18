Acusaron a los dos principales implicados en el asesinato de Jaime Esteban Moreno

Durante una audiencia desarrollada este miércoles 18 de febrero, la Fiscalía acusó a Juan Carlos Suárez y Ricardo González, los principales y presuntos implicados en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, quienes aceptaron los cargos.

Este crimen se presentó entre la noche del 30 y madrugada del 31 de octubre de 2025 en Bogotá, concretamente unas cuadras del bar Before Club. Para ese momento, se estaba desarrollando una fiesta de Halloween con estudiantes de Los Andes.

¿Quién era Jaime Esteban Moreno?

Justamente Moreno, joven de 20 años, estaba en séptimo semestre. Hace solamente cuatro años se había graduado como bachiller. Sus dos principales gustos eran el ajedrez, del que participó en torneos; y el fútbol, siendo fanático de Independiente Santa Fe.

Lo ocurrido en el bar aún está bajo investigación, debido a que son más las dudas que las certezas. Lo cierto es que las cámaras de seguridad grabaron segundo por segundo la violenta situación a las afueras.

Moreno salió con una persona a altas horas de la madrugada y por detrás llegó un grupo de personas, incluyendo a Suárez y González (quienes tenían objetos alusivos a Halloween).

Ambos aceptaron los cargos

La golpiza fue brutal y las imágenes inquietantes. Fue tal que cuando el joven estaba en el suelo, le propinaron una patada en la cabeza, la cual resultó fulminante. Con el acompañamiento de la Policía, lo llevaron al Hospital Chapinero y después al Simón Bolívar; pero falleció por un paro cardiorrespiratorio.

De acuerdo con las investigaciones, Moreno no quería pelear e incluso trató de evitar problemas al seguir caminando. En los videos se mostró con claridad los golpes que le dieron Suárez y González.

Las autoridades siguen buscando a una tercera implicada: Kleidymar Paola Fernández Sulbarán. Ella fue capturada en un principio junto a Suárez y otra mujer, pero horas después quedó en libertad. Investigan si salió del país.