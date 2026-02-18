CANAL RCN
Colombia

Acusaron a los dos principales implicados en el asesinato de Jaime Esteban Moreno

Juan Carlos Suárez y Ricardo González aceptaron los cargos por lo ocurrido después una fiesta de Halloween en Bogotá.

Foto: Fiscalía.
Foto: Fiscalía.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 18 de 2026
07:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante una audiencia desarrollada este miércoles 18 de febrero, la Fiscalía acusó a Juan Carlos Suárez y Ricardo González, los principales y presuntos implicados en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, quienes aceptaron los cargos.

Jaime Esteban Moreno llegó completamente inconsciente al hospital: esto reveló el reporte médico
RELACIONADO

Jaime Esteban Moreno llegó completamente inconsciente al hospital: esto reveló el reporte médico

Este crimen se presentó entre la noche del 30 y madrugada del 31 de octubre de 2025 en Bogotá, concretamente unas cuadras del bar Before Club. Para ese momento, se estaba desarrollando una fiesta de Halloween con estudiantes de Los Andes.

¿Quién era Jaime Esteban Moreno?

Justamente Moreno, joven de 20 años, estaba en séptimo semestre. Hace solamente cuatro años se había graduado como bachiller. Sus dos principales gustos eran el ajedrez, del que participó en torneos; y el fútbol, siendo fanático de Independiente Santa Fe.

Lo ocurrido en el bar aún está bajo investigación, debido a que son más las dudas que las certezas. Lo cierto es que las cámaras de seguridad grabaron segundo por segundo la violenta situación a las afueras.

Moreno salió con una persona a altas horas de la madrugada y por detrás llegó un grupo de personas, incluyendo a Suárez y González (quienes tenían objetos alusivos a Halloween).

Ambos aceptaron los cargos

La golpiza fue brutal y las imágenes inquietantes. Fue tal que cuando el joven estaba en el suelo, le propinaron una patada en la cabeza, la cual resultó fulminante. Con el acompañamiento de la Policía, lo llevaron al Hospital Chapinero y después al Simón Bolívar; pero falleció por un paro cardiorrespiratorio.

Anuncian contundente decisión sobre el bar donde estuvo Jaime Esteban Moreno: ¿Qué pasó?
RELACIONADO

Anuncian contundente decisión sobre el bar donde estuvo Jaime Esteban Moreno: ¿Qué pasó?

De acuerdo con las investigaciones, Moreno no quería pelear e incluso trató de evitar problemas al seguir caminando. En los videos se mostró con claridad los golpes que le dieron Suárez y González.

Las autoridades siguen buscando a una tercera implicada: Kleidymar Paola Fernández Sulbarán. Ella fue capturada en un principio junto a Suárez y otra mujer, pero horas después quedó en libertad. Investigan si salió del país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema negó el reconocimiento de intereses en caso en el que cinco mujeres reclamaban una misma pensión

Antártida

Después de 85 días de transmisión desde el punto más extremo del planeta, la expedición inicia su salida

Corte Constitucional

Magistrado Ibáñez es apartado del debate de la reforma pensional: corte aceptó su solicitud de impedimento

Otras Noticias

Impuestos

Estos estratos no pagarán impuesto clave en este 2026: conozca cómo puede saber si aplica

Varios son los casos en los que una persona no debe pagar el impuesto. Esto dice la DIAN.

Artistas

Bad Bunny debutará como actor en cine: así será su primera película protagónica

Bad Bunny dará el salto al cine con un protagónico histórico dirigido por Residente. ¿En qué consistirá la película?

Perú

La inestabilidad política sumerge a Perú en un ambiente de intriga de cara a las elecciones

Millonarios

Se filtró la que sería la camiseta suplente de Millonarios y los hinchas estallaron en redes

Superintendencia de Salud

Nueva EPS será sometida a inspección y vigilancia tras la muerte de menor con hemofilia en Bogotá