Inicia el juicio oral contra los capturados por el asesinato de Jaime Esteban Moreno

Este martes 9 de junio, a las 9:00 de la mañana, arrancará formalmente el juicio oral contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, señalados coautores del homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno.

La instalación del juicio era una carrera contrarreloj para la justicia y los allegados de la víctima; según explicó Camilo Rincón, abogado de los Moreno, su inicio oportuno impidió que se vencieran los términos legales, un escenario que habría dejado en libertad a los dos implicados, que no han aceptado responsabilidad alguna en el crimen.

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Las pruebas serán sometidas a debate en las próximas audiencias:

La Fiscalía buscará demostrar en el estrado que los procesados actuaron de manera coordinada para atacar al joven en 2025, durante una celebración de Halloween, provocándole la muerte tras una violenta golpiza.

El soporte de la acusación se basará en el análisis de las pruebas recopiladas, entre las que destacan los videos de las cámaras de seguridad del sector. En dichas cintas quedó registrado el momento en el que Jaime Esteban salía de la fiesta junto a un amigo cuando fueron interceptados por un grupo de personas, que agredió al estudiante tendido e indefenso en el suelo.

Autoridades siguen tras la pista de “la del vestido azul”

La controversia jurídica central en las próximas audiencias girará en torno a la intencionalidad de los agresores. La defensa de la familia Moreno rechaza de manera tajante la teoría de un ataque accidental o sin intención letal.

"Aquí no hubo un homicidio preterintencional, claramente, siempre hubo la intención de matar a Jaime Esteban Moreno Jaramillo, porque los golpes a la altura del cráneo y el tórax son golpes mortales", aseguró el abogado Rincón, detallando que las evidencias presentadas ante el juez sustentan el cargo de homicidio doloso agravado.

Mientras los Moreno aguardan que el debate en los tribunales asegure la justicia que tanto han buscado, las autoridades judiciales mantienen activas las operaciones de rastreo para dar con el paradero de Paula Fernández, conocida como “la del vestido azul”. Fernández cuenta con una circular roja de Interpol y permanece prófuga, siendo una pieza clave para el caso.