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Caso frambuesas con talio: juez prorroga la orden de captura contra Zulma Guzmán

Guzmán es la principal sospechosa en el macabro caso de las frambuesas envenenadas con talio.

Zulma Guzmán y otro caso con talio.
Zulma Guzmán y otro caso con talio. Foto: Noticias RCN.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 22 de 2026
12:27 p. m.
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Este jueves 22 de octubre, se supo que, por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías de Bogotá prorrogó por un año más la orden de captura que estaba vigente contra Zulma Guzmán por el caso de las frambuesas envenenadas con talio.

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La mujer es señalada por los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa. Esto, luego de que dos menores de edad fallecieran tras consumir el producto contaminado con el peligroso elemento.

Cronología del macabro caso

El momento en el que comenzó este atroz crimen fue en abril de 2025. A una vivienda en el norte de Bogotá donde vivían las dos jóvenes llegó un regalo con las frambuesas, las cuales tenían talio, un producto no apto para consumo humano, sino utilizado para otros fines.

Por medio de un domiciliario, el producto llegó y las niñas las comieron sin sospechar. El desenlace fue trágico con el fallecimiento de ambas y la investigación se centró en saber quién infectó las frambuesas, así como revelar la motivación de este acto.

Guzmán sigue en Reino Unido

Los señalamientos se enfocaron en la empresaria Zulma Guzmán, quien presuntamente, con la articulación de terceros, estuvo detrás del envío del producto. Además, las pesquisas revelaron que hubo otros regalos, no para la vivienda donde residían las menores, sino hacia otras personas.

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En los documentos con los hallazgos de las pesquisas, se mencionan las personas que supuestamente fueron cómplices de ella, tales como Zenaida Pava; los otros envíos y, la que es otra prueba clave, los restos de talio guardados en el casillo en el Club El Nogal.

El 16 de diciembre de 2025, finalmente la lograron ubicar: estaba en el río Támesis en Londres. Si bien está privada de la libertad, el trámite de la extradición ha sido complicado e inclusive las autoridades en Colombia han tenido que adelantar el proceso sin su comparecencia.

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