La población civil está sufriendo, el llamado es al diálogo: obispo de Itsmina, Chocó

La comunidad está confinada en Chocó. Cerca de 30.000 personas permanecen aisladas en el sur del departamento por cuenta del ELN que anunció un paro armado.

En Istmina hay más de 300 las familias desplazadas. Huyen de los enfrentamientos entre grupos armados. En diálogo con Noticias RCN, el obispo del municipio, monseñor Mario Álvarez, aseguró que la población civil está sufriendo e hizo un llamado al diálogo.

¿Cómo está la situación en Itsmina?

En la ciudad de Istmina todavía no se no entramos en un estado como los que ha habido antes de tanto desplazamiento. Sí han llegado algunas familias, pero la mayoría no se han podido desplazar a Silvina porque están bloqueadas allá en la boca del río Sipí, en el medio San Juan y también por la zona de del río Torá.

Esta es una situación que se viene repitiendo, una vez más la población civil en sufrimiento, desplazados, confinados con todo lo que esto significa por eso, el llamado es urgente a que el ELN, el Gobierno Nacional se sienten a dialogar hasta cuándo vamos a tener a la sociedad civil, a los ciudadanos sometidos a una guerra irracional, en donde ellos se les corta toda posibilidad de vivir con tranquilidad.

La situación en este momento aquí en Itsmina no es tan alarmante, pero seguro lo será si permiten que esta familia es que están allí salidas de sus comunidades puedan llegar acá

En algunas zonas del departamento es difícil desplazarse ¿Cómo están las comunidades más cercanas a ustedes?

Allí están los sacerdotes, el párroco de Sipí, el de Novita, el del Medio San Juan, ellos continuamente me están informando. La posición nuestra es estar allí, acompañen a la comunidad, estén pendientes de lo que en la parte humanitaria nosotros les podamos prestar ayuda. Ya todo el manejo político tenemos todas las instancias, está la ONU, está la OEA, el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental, los gobiernos municipales, los consejos comunitarios, los cabildos indígenas.

Ellos que vayan adelante con todo el esfuerzo político, con todos estos grupos. Nosotros como iglesia no cesamos de acompañar y estar con nuestras comunidades, darles valor y alentarlas, pero es muy doloroso cuando no escuchan este llamado al diálogo, cada uno busca sus intereses y viene el sufrimiento por la violencia, la muerte, el hambre a estas comunidades.

¿Ha tenido la oportunidad de contacto con la Gobernación, con la Alcaldía del municipio, con la Alcaldía de Quibdó para tratar de solucionar esta situación?

Cómo no, con frecuencia me encuentro con la gobernadora, el señor alcalde de Quibdó, también con los dirigentes de la fuerza pública, también con todas estas personas responsables de los diferentes grupos, siempre en la tónica de del llamado al diálogo. Entiendo que allí hay grupos de la fuerza pública. del Ejército. la Policía Nacional en diferentes puntos de estos lugares que comprometen ahora el paro armado, pero sin el cese al fuego, sin que ellos tengan esa restricción, pues pudieran entrar a atacar y eso no es la solución porque se recrudece la situación, viene el desplazamiento, viene la muerte.

Es urgente que se reactive el cese al fuego, que se superen todas estas trabas técnicas y jurídicas para que nuevamente estas comunidades tengan un alivio en su vivir.