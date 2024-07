Preocupación en los médicos residentes: la presión les estaría generando padecimientos mentales

El deceso de la médica residente Catalina Gutiérrez Zuluaga, encendió las alarmas de las universidades de todo el país y de las instituciones de salud. Y es que, en medio de la coyuntura, varios estudiantes más han denunciado acoso laboral en los hospitales en los que realizan las prácticas.

Además, se reveló un estudio en el que se indica que uno de cada cuatro estudiantes de medicina padece enfermedades mentales desencadenadas por las constantes presiones que tienen que enfrentar en el día a día.

Los ‘turno castigo’ están afectando la calidad de vida de los residentes que realizan prácticas en los hospitales

Según lo que está estipulado en la ley, los médicos residentes tienen que trabajar un máximo de 66 horas a la semana. Sin embargo, Leonel Vega, expresidente de la Asociación Nacional de Residentes, advirtió que en algunos centros hospitalarios los castigan y los hacen trabajar mucho más tiempo.

“Lamentablemente, en algunos lugares siguen existiendo lo que denominan los ‘turno castigo', en donde por cualquier inconveniente o error les asignan más horas a los residentes y uno ve personas que terminan haciendo 90 o 100 horas semanales”, aseguró Leonel Vega.

“En varias oportunidades, desde hace dos años hemos venido presentando diferentes situaciones de maltrato hacia el personal de salud”, añadió.

En las denuncias que se han podido conocer los últimos días, los residentes han revelado que hay días en los que los turnos ni siquiera les permiten comer. Asimismo, que aparte de los horarios desmedidos, habría profesores que les realizan comentarios agresivos.

“Desde el primer día se viven altos niveles de maltrato por no saber, pero yo tengo derecho a tener dudas y estoy pagando para aprender allá. Incluso, delante de los pacientes lo hacen quedar a uno mal y les dicen que uno no sabe qué tienen ellos”, expresó el médico Carlos Jaramillo.

Tras el fallecimiento de la médica residente, los estudiantes de medicina han pedido más consultas psiquiátricas

“La consulta mía en un lapso de dos días se ha disparado con muchos colegas que me han llamado y me han dicho que no aguantan más la situación y que necesitan ayuda”, aseveró Ariel Alarcón, psiquiatra de la Universidad del Rosario.

Ante esta compleja realidad, el psiquiatra Ariel Alarcón le hizo un llamado a las personas que rodean a los médicos residentes para que estén pendientes de su estado anímico y, en el caso de advertir confusiones o desespero, les brinden un acompañamiento de calidad y les gestionen una cita médica por psiquiatría.