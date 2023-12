"Trasládeme para no tener que matarle un guardián": las amenazas contra el director del Inpec

La más reciente amenaza contra el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, fue enviada por alias Kener, uno de los 40 extorsionistas más peligrosos de las cárceles del país.

“Ahí le panfleteé la cárcel, listo ya usted sabe que le panfleteé la cárcel, anoche. Entonces trasládeme para no tener que matarle a un guardián porque la verdad ya estoy cansado, listo. Y también trasládeme los otros compañeros que tengo en el Patio Cinco, no estoy jugando, gracias”.



El cartel lo lidera alias Satanás, quien está vigilado por el Inpec, minuto a minuto. “La última fue por alias Kener quien se encuentra recluido en Girón y lo que él aduce es que, si no lo sacamos, junto a sus compañeros que están en el Patio Cinco, va a seguir o va a atentar en contra de uno de estos funcionarios”, señaló el coronel Gutiérrez.El funcionario anunció capturas por presunta corrupción de funcionarios que podrían estar favoreciendo las extorsiones desde las cárceles y el reforzamiento de la operación Dominó.

“Queremos anunciar que hoy en día pasamos de 30 dinamizadores a 40 y lo más importante de esto es que incluimos a alias Satanás dentro de los 40 dinamizadores y también teníamos siete establecimientos y pasamos a ocho. Hoy en día incluimos al Tramacúa de Valledupar para que sea un establecimiento de orden nacional que tenga la capacidad de albergar a estos extorsionistas con todas las condiciones de seguridad acordes para evitar que extorsionen”, agregó.

Los resultados de la Operación Dominó en las cárceles

El Inpec señala que la operación incluye registros diarios a las celdas por parte de la guardia penitenciaria y uno semanal del Gaula de la Policía, "así como la puesta en marcha de operativos constantes, celdas unipersonales, comunicaciones controladas y debidamente vigiladas como sanciones en las visitas y en la redención de los cabecillas de estas organizaciones criminales".

El director del Inpec también anunció que se está revisando un traslado masivo de estos 40 dinamizadores de la extorsión en las distintas cárceles del país. En lo corrido del año la Operación Dominó ha dejado 1.909 celulares incautados en las cárceles en más de 260 operativos.

