Estas son las recomendaciones de las autoridades para evitar ser víctima de la extorsión

En época decembrina la inseguridad, por el pago de primas y salarios, la inseguridad llega a aumentarse. Los casos más frecuentes que se han registrado en los últimos días son el fleteo y la extorsión.

En particular, sobre la extorsión, durante el 2023 se reportaron 9.257 denuncias. Las modalidades más utilizadas son la exigencia única, menor cuantía y devolución de bienes.

En entrevista con Noticias RCN, el coronel Giovanni Cristancho, director del Gaula de la Policía, explicó cómo se han venido comportando los delitos en medio de estas fechas.

¿Por qué han venido incrementando esos delitos?

La extorsión en estos momentos, lamentablemente tenemos un aumento del 2 %, frente a las denuncias del año pasado. Nosotros todo lo medimos netamente por denuncias, estamos recibiendo más llamadas, veo que la confianza de la ciudadanía en nosotros ha aumentado.

Seguramente al final del año habrá más denuncias y el porcentaje puede subir, gracias también a que nosotros, dentro de la estrategia que tenemos, es ir a los gremios y acompañar a cada una de las Juntas de Acción Comunal (JAC), los tenderos, los transportadores, porque sabemos que los están llamando, que hay llamadas extorsivas.

Queremos acompañarlos, recibir las denuncias, podemos caracterizar mejor el delito, conoce los actores criminales y así mismo generar las investigaciones. Este año llevamos 2.716 capturas que representan el 17 % más que el año pasado.

¿Cómo evitar que ocurra el conocido ‘Paseo millonario’?

Este se constituye como un secuestro extorsivo, el ‘paseo millonario’ al salir, al hacer una diligencia, a compartir, a departir, en un establecimiento nocturno, no tome vehículos que no esté seguro, no tome cualquier taxi, primero pídalo por cualquier aplicación.

Si no conoce las personas con las que se va a reunir, avíseles a sus familiares, no saque grandes sumas en los cajeros, es mejor ir a lugares reconocidos, en un centro comercial. Evite publicar todo en redes sociales porque también les hacen un seguimiento a las personas.

¿Cómo evitar ser víctima de la extorsión?

Para evitar la extorsión digital, no conteste llamadas de números desconocidos en ningún momento, menos números extranjeros, los delincuentes utilizan números extranjeros. Tampoco acceda a ningún tipo de link que desconoce porque puede tener un software malicioso y tomar información que esté en redes sociales.

Le puede interesar: Autoridades buscan a menor de 15 años que desapareció hace seis días en Cauca

También cuando llaman supuestamente de bancos, que se ganó un premio, una lotería, una cantidad de engaños y suplantaciones, que lo que quieren hacer una extorsión.