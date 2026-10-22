Las dudas que rodean la llegada de Alejandro Odóñez al MinInterior y sus principales retos como nuevo jefe de la cartera

El país se sorprendió la noche del miércoles 21 de octubre con la salida de Rodrigo Lara como ministro del Interior y la llegada al cargo, por decisión del presidente Abelardo de la Espriella, del, hasta entonces, embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez.

Lara estuvo 76 días a la cabeza de la cartera del Interior, tras ser el encargado de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en Bogotá. El presidente realizó el anuncio, sin mayores detalles, en su cuenta de la red social X, antes Twitter:

“Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior”, indicó en la plataforma.

¿Por qué deja Lara el cargo de ministro del Interior?

En diálogo con Noticias RCN, la senadora Jennifer Pedraza indicó que “la embarrada del presupuesto recae, principalmente, sobre los hombros del Ministerio de Hacienda. Son los asesores del Ministerio de Hacienda los que debían tener claridad sobre los artículos que se estaban votando en Senado y Cámara. Francamente, no creo que se deba a eso la decisión de sacar a Lara de su cartera”.

La decisión, según dijo, podría darse “a raíz de la vountad de emprender una batalla, que él (De la Espriella) llama cultural, pero, a mi parecer, es contra la Constitución del 91. Ha buscado fortalecer a ese sector político que hoy encarna Alejandro Ordóñez. Viene de haber sido embajador ante la OEA, de realizar declaraciones que desconocían los fallos de la Corte Constitucional y, hoy, es quizás el mayor referente del oscurantismo, del desconocimiento de los derechos de las mujeres y las personas diversas”.

Alfredo Deluque, la ficha que De la Espriella habría querido en la presidencia del Senado, señaló que la salida de Lara “es un tema sorpresivo. Rodrigo ha sido una persona que ha llevado la relación con el Congreso de una manera acertada, como indicó el presidente: que fuera una relación no transaccional, sino de construir consensos. Al final del camino, es algo que compete al fuero presidencial”.

Los retos de Ordóñez como nuevo ministro del Interior:

La senadora Pedraza advirtió que, a pesar de los errores de Lara, “como no obtener la presidencia del Senado para el presidente Abelardo De la Espriella”, los retos que enfrentará Ordóñez en el Congreso no serán menores: “El reto que va a tener Ordóñez en el Congreso es muy grande. La bancada del Gobierno, la de Salvación Nacional, tiene cuatro senadores”.

Pero no es todo. De acuerdo con Deluque, el nuevo ministro va a tener que “sacar adelante la agenda legislativa: la ley que discutíamos ayer de sometimiento, el estatuto antiterrorista, el estatuto antimermelada, la ley de financiamiento, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, entre otras cosas”.

Según Pedraza, preocupa, “que el Ministerio del Interior no solo tiene que garantizar que los proyectos de interés del Gobierno sean aprobados. El Ministerio del Interior dirige la consulta previa, principalmente con comunidades indígenas, a las que Ordóñez desconoce; tiene que enfrentar la trata de personas, principalmente de mujeres, cuando desconoce nuestros derechos, y tiene que dirigir el diálogo social del país, cuando desconoce la Constitución del 91 y amenaza el carácter laico del Estado”.