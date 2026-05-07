Cerca de 1.500 buques están atrapados en el Golfo Pérsico por crisis en Medio Oriente

Unos 1.500 buques y cerca de 20.000 tripulantes permanecen “atrapados” en el Golfo debido al bloqueo impuesto por Irán en el estrecho de Ormuz, informó este jueves en Panamá el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez.

La guerra en Oriente Medio, desatada tras el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero, derivó en represalias de Teherán y en el cierre de esta ruta estratégica.

Domínguez reveló que al menos 10 marinos han perdido la vida en más de 30 ataques contra embarcaciones, cifra que también fue mencionada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. “Son personas inocentes que realizan su trabajo diario para el beneficio del resto de los países, pero se ven atrapados por situaciones geopolíticas externas”, señaló el jefe de la OMI durante la inauguración de la Convención Marítima de las Américas.

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Corredor humanitario en preparación

El secretario general de la OMI aseguró que ya está definido un corredor humanitario para evacuar a los marinos, aunque su activación dependerá de que el tránsito por el estrecho sea seguro y libre de amenazas como minas o ataques. Al mismo tiempo, pidió a la industria naviera evitar el envío de nuevas embarcaciones al Golfo para no incrementar las pérdidas humanas y económicas.

Hasta el inicio del conflicto, por Ormuz transitaba una quinta parte del petróleo y gas licuado consumidos en el mundo, además del 13% de los químicos y fertilizantes utilizados globalmente. El cierre ha disparado los precios de los hidrocarburos y podría tener consecuencias a largo plazo en la seguridad alimentaria internacional.

Estados Unidos busca negociación

El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó una operación naval para escoltar a los buques comerciales bloqueados y forzar la apertura del estrecho, pero la suspendió horas después al alegar avances en las negociaciones con Irán.

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El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqai, indicó que la propuesta estadounidense está “en estudio” y que Teherán comunicará sus puntos de vista a Pakistán, país que actúa como mediador en la crisis.