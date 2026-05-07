CANAL RCN
Colombia

Hallan dron con explosivos improvisados cerca de Catam

El artefacto fue encontrado con una adaptación artesanal de fibra óptica y un explosivo tipo C4. Las autoridades realizaron la desactivación controlada y entregaron el material al CTI de la Fiscalía.

Dron con explosivos hallado en Kennedy
FOTO: Suministrada

Noticias RCN

mayo 07 de 2026
04:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades reportaron el hallazgo de un dron acondicionado con explosivos improvisados a solo 5,4 kilómetros de la rampa militar de Catam. El caso fue detectado tras información entregada por la Fiscalía de Popayán y activó la intervención de unidades antiexplosivos de la Policía Nacional.

ELN ataca nuevamente con drones estación de Policía en Santa Rita, Chocó
RELACIONADO

ELN ataca nuevamente con drones estación de Policía en Santa Rita, Chocó

De acuerdo con el reporte oficial, "el sistema UAS presentaba una adecuación artesanal compuesta por tubería plástica, cableado especial y un carrete de fibra óptica conectado al sistema de guiado". Las autoridades indicaron que este tipo de configuración buscaba evitar la inhibición electrónica durante la operación del dispositivo.

El artefacto explosivo estaba contenido en un tubo de PVC y tenía un detonador improvisado elaborado en una jeringa. Según el informe preliminar, el material explosivo correspondía aproximadamente a 258 gramos de explosivo tipo C4.

Más detalles del hallazgo del dron cerca a Catam

El hallazgo se produjo en un sector cercano al río Bogotá, donde las autoridades también identificaron elementos tipo cambuche y un posible punto de lanzamiento ubicado a unos 427 metros del sitio donde apareció el dispositivo.

El reporte oficial atribuye preliminarmente la responsabilidad al frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc. En el procedimiento participaron unidades GRUIA-82 y GRUSE-85 de CATAM, así como personal del GRATE de la Policía Nacional.

Así fue la desactivación del material explosivo

Las autoridades activaron inicialmente actos urgentes y aseguraron el área antes de la intervención técnica. Posteriormente, unidades antiexplosivos del GRATE-PONAL realizaron la desactivación controlada del artefacto y entregaron los elementos al CTI de la Fiscalía para la cadena de custodia e investigación judicial.

El caso quedó bajo verificación de las autoridades competentes, que también relacionaron este hallazgo con antecedentes recientes reportados el pasado 25 de abril de 2026, cuando fueron encontrados drones con explosivos en Popayán, Cauca, y en Apiay, Meta.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

Cundinamarca activa plan preventivo en 42 municipios ante llegada del Fenómeno de El Niño 2026

Animales

Indignante: dos vehículos aplastaron a una iguana dentro de una universidad en Cali

Asofondos

Asofondos pide ante el Consejo de Estado suspender traslado de 5 billones a Colpensiones

Otras Noticias

Real Madrid

Federico Valverde rompió el silencio tras presunta pelea en Real Madrid

Federico Valverde lanzó mensaje tras polémica en el vestuario del Real Madrid.

Transmilenio

Aumentan operativos en TransMilenio contra vendedores informales: así serán las multas

La Alcaldía de Bogotá aumentó los controles contra vendedores informales en TransMilenio. Conozca cuál es la multa y qué objetos están prohibidos dentro del sistema.

Artistas

Murió actriz mexicana de ‘Rebelde’: esto es lo que se sabe

Medio oriente

Cerca de 1.500 buques están atrapados en el Golfo Pérsico por crisis en Medio Oriente

EPS

¿Se puede o no salvar el sistema de salud tras el choque entre Gobierno y Consejo de Estado?