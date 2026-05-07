Hallan dron con explosivos improvisados cerca de Catam

Las autoridades reportaron el hallazgo de un dron acondicionado con explosivos improvisados a solo 5,4 kilómetros de la rampa militar de Catam. El caso fue detectado tras información entregada por la Fiscalía de Popayán y activó la intervención de unidades antiexplosivos de la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, "el sistema UAS presentaba una adecuación artesanal compuesta por tubería plástica, cableado especial y un carrete de fibra óptica conectado al sistema de guiado". Las autoridades indicaron que este tipo de configuración buscaba evitar la inhibición electrónica durante la operación del dispositivo.

El artefacto explosivo estaba contenido en un tubo de PVC y tenía un detonador improvisado elaborado en una jeringa. Según el informe preliminar, el material explosivo correspondía aproximadamente a 258 gramos de explosivo tipo C4.

Más detalles del hallazgo del dron cerca a Catam

El hallazgo se produjo en un sector cercano al río Bogotá, donde las autoridades también identificaron elementos tipo cambuche y un posible punto de lanzamiento ubicado a unos 427 metros del sitio donde apareció el dispositivo.

El reporte oficial atribuye preliminarmente la responsabilidad al frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc. En el procedimiento participaron unidades GRUIA-82 y GRUSE-85 de CATAM, así como personal del GRATE de la Policía Nacional.

Así fue la desactivación del material explosivo

Las autoridades activaron inicialmente actos urgentes y aseguraron el área antes de la intervención técnica. Posteriormente, unidades antiexplosivos del GRATE-PONAL realizaron la desactivación controlada del artefacto y entregaron los elementos al CTI de la Fiscalía para la cadena de custodia e investigación judicial.

El caso quedó bajo verificación de las autoridades competentes, que también relacionaron este hallazgo con antecedentes recientes reportados el pasado 25 de abril de 2026, cuando fueron encontrados drones con explosivos en Popayán, Cauca, y en Apiay, Meta.