Acusado por feminicidio de Yenny González quedó libre por vencimiento de términos

Dos años después del feminicidio de Yenny González, quien falleció tras sufrir quemaduras en el 54% de su cuerpo, el principal acusado del crimen, Luis Lorenzo Correa Baracal, recuperó su libertad por vencimiento de términos procesales.

Quedó en libertad señalado de feminicidio

Yenny González conmovió al país con un testimonio que grabó en video ocho días antes de su muerte, en el cual relataba cómo suplicaba para que la apagaran debido al dolor causado por las graves quemaduras que presuntamente le ocasionó Correa Baracal. Este material audiovisual fue presentado como prueba dentro del proceso judicial.

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La resolución judicial estableció "la libertad inmediata e incondicional del señor Luis Lorenzo Correa Baracal" debido al vencimiento de los términos procesales, una figura legal que opera cuando se superan los plazos máximos establecidos para mantener a una persona privada de su libertad durante el proceso judicial sin que se haya celebrado el juicio.

Según información judicial, durante estos dos años el proceso ha enfrentado múltiples aplazamientos de audiencias. La Procuraduría atribuyó cuatro de estos aplazamientos a la Fiscalía, lo que habría contribuido a la demora en el avance del caso.

A pesar de la libertad otorgada a Correa Baracal, las autoridades judiciales han aclarado que el proceso penal por feminicidio continúa activo y pendiente de celebración del juicio. La libertad por vencimiento de términos no equivale a una declaración de inocencia ni implica el archivo del caso.

La familia de la víctima mantiene esperanzas en el caso

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Por su parte, la madre de Yenny González, mantiene la esperanza de que la muerte de su hija no quede en la impunidad. La familia ha seguido de cerca cada etapa del proceso judicial, exigiendo justicia por el crimen que le arrebató la vida a Yenny.

Las autoridades judiciales no han informado sobre una fecha próxima para la celebración del juicio contra Luis Lorenzo Correa Baracal, mientras la familia de la víctima aguarda que el proceso judicial llegue a su conclusión.