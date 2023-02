¿Quién es Libey Danilo Bravo, sargento secuestrado por el ELN?

Seis días completa el sargento Libey Danilo Bravo, secuestrado por el ELN, situación que ha tocado de cerca al Gobierno Nacional, pues mientras adelantan negociaciones con el grupo guerrillero en Médico, se llevó a cabo el secuestro. Ahora, la comisión exige que el uniformado sea liberado para continuar buscando acuerdos.

Por su parte, la familia de este militar pide que le respeten la vida a este hombre de 39 años que fue secuestrado en el departamento de Arauca, por lo que, durante la mañana de este lunes, miembros de su familia se reunieron en una ceremonia en la que exigieron que regrese a casa.

Libey Danilo Bravo tiene 39 años, ha dedicado 19 de ellos a la institución. Es el menor de cinco hermanos y la mayoría de ellos también están vinculados al Ejército. Los familiares viajaron hasta la ciudad de Pasto para unirse en oración y pedir que lo regresen sano y salvo a casa.

Con una vela encendida para avivar la llama de la fe, familiares y amigos, pidieron por la pronta liberación de sargento viceprimero del Ejército, Libey Danilo Bravo, secuestrado en Arauca, el pasado 14 de febrero.

Su madre, Ermilda Bravo está bastante golpeada por el secuestro de su hijo y pidió que no le fueran a hacer daño: “Lo quiero mucho, quiero que lo liberen ya, que no me le vayan hacer daño".

Con la fotografía del militar, que lleva más de 19 años en el Ejército, sus seres queridos llegaron hasta Pasto, desde el empate zona rural del municipio de Arboleda, para enviarle mensajes de fortaleza.

El sargento viceprimero cumplía labores de inteligencia, cuando fue secuestrado por hombres armados pertenecientes al ELN, organización criminal que se atribuyó el secuestro.

En las próximas horas los habitantes de Arboleda marcharán para exigir la liberación Libey Danilo Bravo. Su esposa y su pequeño hijo esperan que regrese pronto a casa, sano y salvo.

El Ejército le ha brindado todo el acompañamiento psicosocial a la familia del sargento, que espera pronto tener noticias alentadoras del militar.