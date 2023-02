“Pido con todo el corazón que respeten su vida": esposa del sargento secuestrado por el ELN

El presidente Gustavo Petro condenó el secuestro del sargento del Ejército, Libey Danilo Bravo. Según reveló el mandatario, el uniformado se encuentra en poder del ELN, lo que significa un “saboteo” a la paz.

“Estos son hechos que sabotean cualquier posibilidad de paz. Estos hechos de violencia contra la Fuerza Pública y los que día a día padecen las comunidades no pueden tener cabida en nuestra sociedad”, aseguró el jefe de Estado.

El sargento viceprimero Libey Danilo Bravo fue secuestrado desde el pasado 14 de febrero en Arauca. Familiares pidieron su liberación inmediata o pruebas de supervivencia.

“En toda la familia estamos desesperados. Mi mamá tiene 85 años y está muy desesperada por su hijo. No sabemos nada de él”.

Vea también: Ejército responsabilizó al ELN por secuestro de un sargento en Arauca

Desde el Ejército también se rechazó el hecho. Mientras tanto, las autoridades anunciaron un dispositivo de seguridad para ubicar su paradero.

En Noticias RCN hablamos con Fernanda Velásquez, esposa del sargento Libey Bravo, de quien habló sobre su carrera en las Fuerzas Militares.

“Mi esposo, el sargento viceprimero Libey Danilo Bravo, tiene 38 años. Él estaba ya con 20 años prestando el servicio al Ejército Nacional”.

Preguntada por si alguien perteneciente al grupo armado que secuestró a su esposo se había comunicado con ella para pedir algo a cambio de su liberación, Fernanda reveló que hasta el momento no han recibido llamada alguna. “Hasta el momento, no”.

“La última comunicación que yo tuve con él fue a las 3:07 de la tarde, lo acompañé a almorzar, hablamos sobre el niño del colegio; no volvimos a hablar más y fue muy extraño porque siempre está muy pendiente de nosotros con el contacto por llamada”, dijo Fernanda sobre la última conversación que tuvo con su esposo.

Le puede interesar: Arranca el segundo ciclo de diálogos con el ELN, en México

Además, detalló que conocía la situación de orden público en Arauca: “es una zona peligrosa por el conflicto armado; siempre con el temor, pero primero su trabajo”, y explicó que el sargento llevaba ya un año en ese departamento luego de ser trasladado.

“Nosotros tenemos un niño de 11 años y pues cuando sucedió este hecho tan triste, sobre las 7:30 me llamaron del Ejército comunicándome que mi esposo estaba desaparecido, pues yo llego a mi casa y trato de estar tranquila, de no llorar y decirle que el papá va a estar tranquilo; el niño se puso a llorar y lo único que dijo fue: ‘mami, que no le vayan a hacer nada a mi papi, que no le vayan a pegar’”.

Finalmente, la esposa del uniformado privado de la libertad, hizo un llamado al ELN pidiendo su liberación inmediata.

“Le pido con todo el corazón que por favor nos entreguen una prueba de supervivencia, que respeten su vida. Ninguna persona merece encontrarse bajo las cadenas del secuestro bajo ningún motivo. Que por favor lo liberen lo más pronto. En los diálogos de paz, esto es muy duro para Colombia”.