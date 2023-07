"Inspirar, cuidar y desafiar": la fórmula de liderazgo de Ariel Montenegro, líder de Renault Sofasa

Ariel Montenegro, presidente de Renault Sofasa en Colombia, conversó con Andrés Carvajal en Lo que dura un tinto. Este joven líder reveló detalles de su vida personal y profesional, habló de su fórmula para practicar un buen liderazgo y se refirió a las dificultades que ha tenido durante su trayectoria en la industria automovilística.

Andrés Carvajal: ¿Cómo una persona de 36 años llega a ocupar un cargo tan importante?

Ariel Montenegro: Bueno, tengo 36 años y 18 dentro de la familia Renault. Mi esposa dice que mi corazón tiene un rombo. A los 12 años empecé a estudiar en un colegio técnico que pertenece a Renault en Argentina y cuando terminé, a los 18 empecé a formarme en ingeniería mecánica y me llamaron de la fábrica que tiene la empresa en Córdoba, Argentina, para trabajar. Entonces hice toda mi carrera universitaria trabajando por la mañana y estudiando en la noche. Fue un recorrido muy bonito porque la compañía me permitió estar en distintas áreas, empecé en logística, fabricación y el mundo financiero. Fuera de Argentina también trabajé en Brasil, en Francia y hoy aquí en Colombia. Es un orgullo y una gran responsabilidad acompañar al equipo.

¿Cómo hace para que le crean con su corta edad?

En mi caso siempre avanzo con la humildad. Uno tiene que reconocer que la experiencia y el conocimiento está en los equipos y en quienes tienen la experticia de los años. Pero también creo que para crecer hay que aprender, formarse, estudiar y hacer. Siempre estudié y trabajé y pienso que ha sido mi fórmula para el crecimiento personal y profesional. Por más de que soy joven me apoyo del conocimiento de los equipos.

Sacrificio y esfuerzo: ¿Cuál es el límite?

En la vida siempre hay que tener un balance y equilibrio. No todo es trabajo, pero tampoco la priorización de la vida personal. Hay que construir futuro y disfrutar del presente. En esa dinámica ha sido muy bonito tener convicciones de lo que uno sueña e ir a fondo en eso. Se disfruta el sacrificio en el camino. He tenido la oportunidad de gozar de mi trabajo, mi familia, mis experiencias de vida y cuando eso ocurre el tiempo pasa muy rápido.

¿Cómo ser más simples y pragmáticos para la toma de decisiones?

Hoy es difícil en un mundo tan complejo. Mi filosofía es no ser simple desde lo intelectual, pero finalmente los seres humanos nos motivamos por las cosas simples de la vida. El poder simplificar los mensajes con convicción y entendiendo cosas complejas es lo importante.

¿Qué dificultades has tenido en este camino?

Miedos hay siempre. Lo relevante es saber rodearse y tener una base segura. Yo le tengo miedo a las alturas y hace poco tuve un descenso con cuerda, pero la persona que estaba abajo me explicó el sistema. Cuando uno confía en la persona que está allí, el temor se va. Es ese concepto de base segura el que intento aplicar siempre. Para mí son mi familia, mi esposa y referentes en el trabajo que hacen disipar esos temores.

¿Hoy hay una crítica generacional porque los jóvenes quieren ser exitosos muy rápido, pero puede que haya frustración en el camino, qué consejos les daría?

Soy un agradecido a la vida por las oportunidades, pero si puedo dar un consejo es que cuando se hace liderazgo dentro de las empresas hay que preocuparse más por iluminar que por brillar. Uno es un eslabón de una organización y de un propósito y eso tiene que estar por encima de los intereses propios. Valoramos mucho a quienes exaltan los talentos de otro y trabajan en equipo. Esa es mi fórmula: en lo que soy bueno, lo pongo al servicio y en lo que soy malo, me rodeo de quien me complemente. Ahí logramos el mejor ejercicio colectivo.

¿Cómo lidera?

El mío lo he aprendido en Renault, y se basa en tres pilares: un líder tiene que ser capaz de inspirar, creo que tiene que tener visión que genere motivación, movimiento, proyección. Es decir, una causa. Segundo, no puede carecer de ejemplo ni de carácter, determinación y decisión.

Pero también hay un factor muy importante y es cuidar a las personas. Y por último, desafiarlas y empujarlos de su zona de confort, porque en ese movimiento los trabajadores sacan todo el potencial y se sienten útiles.

¿Hasta dónde un líder debe ser democrático en sus decisiones?

La democracia siempre es un buen ejercicio, tiene que estar. Pero cabe al líder, como te decía, la visión para dar sentido y dirección. Tiene que haber también carácter. Al final, después del ejercicio de construcción colectiva tiene que haber una capacidad de tomar decisiones.

¿A qué le tiene miedo Ariel?

Siempre hay preocupaciones. Intento irme a dormir con las preocupaciones disueltas. No se pueden resolver todas, hay que ir paso a paso. Lo que me desvela es pensar que las personas, mi familia, los equipos de Renault pierdan la esperanza de que las personas se puedan cambiar y hacer bien. Cuando no encuentro esas puertas, eso no me deja dormir.

¿Cuál es la mentalidad que uno debe tener cuando todo se pone complicado?

La industria automotriz entre pandemia, crisis y mercados políticos ha sido un muy buen desafío. Yo enfrento los problemas siempre con optimismo. No es mi estilo suponer que las cosas no tienen solución. Hay que reconocer que las cosas son difíciles, pero buscar puertas, salidas y alternativas para aportar al bien común.

¿Cómo retener el talento?

Hay muchas técnicas. Desde mi punto de vista opino que lo que más atrae a quedarse es conectar los propósitos. Que realmente la gente sepa que su trabajo es útil. Que se sientan valorados y desafiados. Las personas buscan sacar ese talento para demostrar quienes son, progresar y poder ser mejores.

“Gran parte de retener el talento es que las personas se sientan valoradas.

Pero también hay momentos en donde hay que dejar ir a las personas porque quieren un nuevo yo y también está bien.

¿Usted es feliz?

Soy inmensamente feliz con mi esposa, mis tres hijos, en Colombia y con este desafío. Soy un agradecido de la vida y de poder contribuir en este paso a través de Renault Sofasa.