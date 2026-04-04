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Explosión de granada en pleno Viernes Santo desató pánico en Briceño: feligreses se refugiaron en la iglesia

La explosión ocurrió frente a varias motos estacionadas mientras se realizaba el sermón de las Siete Palabras.

Explosión en Briceño
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

abril 04 de 2026
07:50 a. m.
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En el municipio de Briceño, Antioquia, se registró la detonación de un artefacto explosivo en plena zona urbana durante la conmemoración del Viernes Santo.

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El hecho ocurrió en el parque principal, justo cuando se desarrollaba el sermón de las Siete Palabras, una de las ceremonias más concurridas de esta fecha.

De manera preliminar, se reportó una persona herida.

Lanzaron granada en el parque principal de Briceño, Antioquia

Según la información disponible, la explosión fue causada por una granada lanzada en un punto donde había varias motocicletas estacionadas, lo que inicialmente generó versiones sobre una posible motobomba.

En medio del ruido y la confusión, los feligreses que participaban en la actividad religiosa corrieron y buscaron refugio dentro de la iglesia, intentando resguardarse.

¿Hubo heridos tras la explosión en el parque principal de Briceño?

Tras la emergencia, se confirmó que el lesionado corresponde a un uniformado de la Policía, quien resultó afectado por la explosión. Según el reporte conocido, se encuentra fuera de peligro.

Las autoridades activaron protocolos de respuesta en el lugar y comenzaron la verificación de lo ocurrido tras el ataque.

Por su parte, el gobernador de Antioquia señaló en su cuenta de X que en este municipio, que en años anteriores estuvo libre de cultivos ilícitos y minas antipersona, han regresado estructuras criminales, mencionando la presencia del Clan del Golfo y del frente 36 de las Farc.

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De momento, el caso continúa en verificación mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

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