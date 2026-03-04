Embajada de EE. UU. alerta sobre posibles ataques a universidades en Líbano

La embajada de Estados Unidos en Líbano emitió este viernes una advertencia de seguridad en la que señala que Irán y sus grupos aliados podrían tener la intención de atacar universidades en el país.

La alerta se produce en un contexto de alta tensión, marcado por la guerra entre el movimiento proiraní Hezbolá e Israel.

"Irán y sus milicias terroristas afines podrían tener la intención de atacar universidades en Líbano", indicó el comunicado, sin precisar nombres de instituciones específicas.

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Amenazas tras ataques a universidades iraníes

La advertencia se relaciona con recientes declaraciones de la Guardia Revolucionaria de Irán, que amenazó con atacar universidades estadounidenses en Oriente Medio.

Según el ejército ideológico iraní, los bombardeos de Estados Unidos e Israel destruyeron dos universidades en territorio iraní, lo que habría motivado la represalia.

Universidades en la mira

Líbano alberga varias instituciones de prestigio internacional, entre ellas la Universidad Americana de Beirut, considerada una de las más destacadas de la región. Su campus y hospital se encuentran en el corazón de la capital, lo que la convierte en un posible objetivo de alto impacto en caso de un ataque.

La alerta de la embajada busca que estudiantes, profesores y personal de estas instituciones extremen precauciones en medio de un escenario de creciente inestabilidad regional.