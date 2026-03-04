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Captura de cabecillas paramilitares agudiza crisis en la Sierra Nevada de Santa Marta

Las comunidades eran sometidas a exigencias económicas, trabajos crueles, homicidios selectivos, torturas y desplazamientos forzados.

Noticias RCN

abril 03 de 2026
09:00 p. m.
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La captura de dos cabecillas paramilitares en la Sierra Nevada de Santa Marta evidencia la gravedad de la situación en esta región del Magdalena.

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Videos conocidos por Noticias RCN muestran cómo alias La Tía y Alambrito atacan a la comunidad, dejando en evidencia el trato inhumano al que son sometidos campesinos e indígenas.

Alias La Tía y su rol criminal

Las autoridades señalan a alias La Tía o La Mona como una peligrosa criminal responsable de la obtención y provisión de armamento y explosivos para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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Además, se le atribuyen labores de inteligencia criminal, recopilando información sobre personas que no cumplían con los lineamientos de la organización y entregándola al componente armado.

Las comunidades eran sometidas a exigencias económicas, trabajos crueles, homicidios selectivos, torturas y desplazamientos forzados, bajo las órdenes de esta cabecilla.

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Combates y ofensiva militar

En las últimas horas se han intensificado los enfrentamientos entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo, quienes disputan el control de las rutas del narcotráfico.

La Policía y el Ejército, a través de la Dirección de Inteligencia Policial (DIGIH), adelantan operaciones para identificar y capturar más cabecillas. Entre los objetivos están alias Flash de los Fachenka y alias Henry del Clan del Golfo.

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El despliegue militar y policial busca contener la difícil situación que atraviesa esta zona del país, donde la población civil continúa siendo la más afectada por la violencia.

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