Captura de cabecillas paramilitares agudiza crisis en la Sierra Nevada de Santa Marta

La captura de dos cabecillas paramilitares en la Sierra Nevada de Santa Marta evidencia la gravedad de la situación en esta región del Magdalena.

Videos conocidos por Noticias RCN muestran cómo alias La Tía y Alambrito atacan a la comunidad, dejando en evidencia el trato inhumano al que son sometidos campesinos e indígenas.

Alias La Tía y su rol criminal

Las autoridades señalan a alias La Tía o La Mona como una peligrosa criminal responsable de la obtención y provisión de armamento y explosivos para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Además, se le atribuyen labores de inteligencia criminal, recopilando información sobre personas que no cumplían con los lineamientos de la organización y entregándola al componente armado.

Las comunidades eran sometidas a exigencias económicas, trabajos crueles, homicidios selectivos, torturas y desplazamientos forzados, bajo las órdenes de esta cabecilla.

Combates y ofensiva militar

En las últimas horas se han intensificado los enfrentamientos entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo, quienes disputan el control de las rutas del narcotráfico.

La Policía y el Ejército, a través de la Dirección de Inteligencia Policial (DIGIH), adelantan operaciones para identificar y capturar más cabecillas. Entre los objetivos están alias Flash de los Fachenka y alias Henry del Clan del Golfo.

El despliegue militar y policial busca contener la difícil situación que atraviesa esta zona del país, donde la población civil continúa siendo la más afectada por la violencia.