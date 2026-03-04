Frederik Oldenburg reveló por qué se terminó su relación con Carmen Villalobos

La ruptura entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg volvió a generar conversación en el mundo del entretenimiento. Esta vez, el propio presentador confirmó detalles inéditos sobre el fin de la relación, incluyendo quién tomó la decisión y las razones detrás de la separación, que se mantuvo en reserva durante varios meses.

La historia, que comenzó en 2023 y se extendió por cerca de dos años, había despertado gran interés entre seguidores y medios. Sin embargo, fue solo hasta el 2026 cuando Oldenburg decidió hablar abiertamente del tema en una entrevista, aclarando versiones y rumores que circularon tras el anuncio de su ruptura.

¿Quién terminó la relación entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg?

Durante una conversación con el también presentador Rodner Figueroa, Frederik Oldenburg aseguró que fue él quien tomó la decisión de poner fin al vínculo sentimental en noviembre de 2025.

Según explicó, la ruptura se dio en buenos términos, aunque optaron por no hacerla pública de inmediato.

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“Yo puse fin a mi relación y mi expareja me pidió que no dijéramos nada hasta comienzos de 2026; me parecía justo”, señaló, dejando claro que existió un acuerdo entre ambos para manejar la situación con discreción.

¿Por qué terminó la relación de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg?

Uno de los puntos que más interés ha generado entre los seguidores es la razón detrás de la ruptura. Oldenburg fue enfático en aclarar que no hubo terceros involucrados, desmintiendo así rumores de infidelidad que circularon en redes sociales.

El presentador explicó que, aunque el vínculo continuaba desde el afecto, llegó un momento en el que entendió que la relación ya no avanzaba. “Fue una relación maravillosa, pero se terminó. La terminé amando, pero sentí que ya no era ahí”, afirmó.

Además, indicó que, tras la ruptura, han mantenido el respeto mutuo. Incluso aseguró que no le molestó la forma en que Villalobos confirmó públicamente su soltería, lo que refuerza la versión de una separación sin conflicto mediático.

Cabe recordar que la actriz barranquillera, de 41 años, es una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana, con una trayectoria que incluye producciones internacionales y una sólida base de seguidores en América Latina y Estados Unidos.

Antes de su relación con Oldenburg, Villalobos estuvo casada con el actor Sebastián Caicedo, de quien se separó en 2022 en un proceso que también se manejó con bajo perfil.

Por su parte, Frederik Oldenburg ha desarrollado su carrera en programas de entretenimiento dirigidos al público hispano, consolidándose como una figura mediática en crecimiento.

La revelación de estos detalles no solo aclara el panorama sobre la ruptura, sino que también refleja cómo las relaciones en el mundo del espectáculo suelen estar marcadas por decisiones personales complejas, exposición mediática y acuerdos privados que no siempre se conocen de inmediato.