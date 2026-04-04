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Delincuentes secuestraron e hirieron a conductor de plataforma en Bogotá: exigían $20 millones para su liberación

La víctima fue ubicada gracias al GPS de su vehículo y a sus gritos de auxilio.

Noticias RCN

abril 04 de 2026
08:47 a. m.
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Un ciudadano fue hallado secuestrado en la localidad de Bosa, en Bogotá, en medio de un procedimiento adelantado por la Policía Nacional.

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Según la información oficial, los responsables del hecho exigían la suma de 20 millones de pesos a cambio de la liberación del hombre, mientras lo mantenían retenido dentro de una vivienda.

Delincuentes secuestraron e hirieron a conductor de plataforma en Bogotá

Las investigaciones permitieron establecer que el secuestro se produjo luego de que los presuntos implicados solicitaran un servicio de transporte por plataforma.

En medio de ese servicio, el ciudadano fue retenido por estos hombres, quienes posteriormente iniciaron el plan extorsivo.

Tras la retención, los captores se comunicaron vía telefónica con familiares de la víctima. En esas llamadas, exigieron el pago de una alta suma de dinero, advirtiendo que, de no cumplir con la exigencia, atentarían contra la vida e integridad del hombre.

¿Cómo lograron encontrar al hombre secuestrado en Bosa, Bogotá?

La denuncia oportuna por parte de la ciudadanía activó la reacción de las autoridades, y en menos de 24 horas, el Gaula logró estructurar y ejecutar un operativo relámpago que permitió avanzar en la ubicación del lugar donde mantenían al ciudadano.

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Un elemento determinante en la investigación fue el sistema de geolocalización (GPS) integrado en el vehículo de la víctima.

A través de este mecanismo, los uniformados lograron establecer el punto exacto donde se encontraba. Una vez en el lugar, las voces de auxilio provenientes del interior de la vivienda alertaron a los policías sobre la presencia del secuestrado.

Con la autorización previa del propietario del inmueble, los uniformados ingresaron al lugar. Allí encontraron al ciudadano retenido, logrando su rescate en medio del procedimiento.

Capturaron a cinco personas señaladas de secuestrar a un hombre y extorsionar a su familia en Bogotá

Durante el operativo, las autoridades capturaron a cinco personas, señaladas de participar en este hecho: tres ciudadanos colombianos y dos extranjeros. En el mismo procedimiento, fue incautada un arma de fuego.

Los detenidos deberán responder ante la justicia por los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

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