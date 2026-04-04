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VIDEOS | Tragedia en estadio de Alianza Lima deja un muerto y decenas de heridos

El club emitió un comunicado oficial mientras autoridades investigan las causas del suceso ocurrido durante un banderazo previo al clásico peruano.

Estadio Alianza Lima
FOTO: AFP

Noticias RCN

abril 04 de 2026
08:01 a. m.
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Un banderazo de la hinchada de Alianza Lima terminó en una emergencia con consecuencias fatales en el estadio del equipo peruano. Un hincha falleció y 39 personas resultaron heridas tras un accidente que comprometió la estructura del escenario deportivo.

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El hecho ocurrió en el estadio Estadio Alejandro Villanueva, donde cientos de seguidores se reunieron en la previa del clásico del fútbol peruano.

Comunicado oficial de Alianza Lima y primeras acciones del club

A través de un pronunciamiento oficial, Alianza Lima expresó su pesar por lo sucedido y extendió condolencias a los familiares de la víctima mortal, además de manifestar solidaridad con los heridos. En el documento, el club confirmó que se desplegaron medidas de emergencia desde el primer momento para asistir a los afectados y sus allegados.

Asimismo, la institución aseguró que está colaborando de manera activa con las autoridades para esclarecer las circunstancias del incidente. Este enfoque busca aportar transparencia en medio de versiones iniciales contradictorias sobre lo ocurrido dentro del recinto.

Versiones sobre las causas del incidente

En las primeras horas tras la emergencia, algunas entidades señalaron la posibilidad de un colapso estructural como origen del hecho. Sin embargo, organismos de atención como el cuerpo de bomberos descartaron posteriormente daños en la infraestructura del estadio, indicando que no se realizaron rescates entre escombros.

Por su parte, el Ministerio de Salud, encabezado por Juan Carlos Velasco, confirmó el balance preliminar de víctimas: un hombre de 39 años fallecido y 39 heridos.

Las autoridades continúan recopilando evidencias para determinar si el incidente estuvo relacionado con factores humanos, condiciones del evento o situaciones fortuitas en medio de la aglomeración.

En paralelo, el club reiteró que, según los datos preliminares disponibles, el hecho no estaría vinculado a fallas estructurales del estadio. Esta aclaración busca mitigar preocupaciones sobre la seguridad del recinto, aunque el análisis oficial sigue en curso.

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