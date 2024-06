Magistrado Jorge Enrique Ibáñez dice que "no es la primera vez" que intervienen sus comunicaciones

En medio de una rueda de prensa, el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, reveló detalles de su denuncia sobre la posibilidad de que sus comunicaciones estén siendo interceptadas; además, aseguró que, de ser ciertas sus sospechas, no sería la primera vez que algo similar le ocurre.

“Este tipo de situaciones, a mí particularmente, no me afectan. Mantengo la calma para cuando me toque sustanciar y/o participar, la adopción de alguna decisión”, aseguró el togado.

No es la primera vez que, en mi caso, me intervienen una comunicación. No es la primera vez que ocurre una situación parecida

“Yo no soy víctima”

A la sazón, Ibáñez aclaró que no se siente víctima en este hecho y dijo que solo está cumpliendo con su deber de exponer ciertas irregularidades. En este caso, estamos hablando de la posibilidad de que sus comunicaciones estén siendo interceptadas por el Estado.

“Yo no soy víctima. Hay unas situaciones irregulares, las cuales, uno está en la obligación de informarlas a la autoridad”, aseguró.

Detalles adicionales de la denuncia del magistrado Ibáñez

En dicha rueda de prensa, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre su denuncia.

El togado manifestó que, dentro de sus sospechas, siguió el conducto regular. Por eso, el pasado 14 de junio le entregó una carta al presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, manifestándole sus preocupaciones.

El presidente de la Corte consideró conveniente remitir esta información a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y a la sala plena del alto tribunal constitucional.

Por este motivo, la fiscal se reunió el miércoles pasado con los magistrados. Allí evaluaron la información y finalmente la Fiscalía abrió una investigación.

“Yo he concurrido a ampliar la información que está contenida en esa carta, mediante la cual pusimos en conocimiento unos hechos irregulares”, sentenció.

Dichas declaraciones del magistrado Jorge Enrique Ibáñez se dan horas después que el director de la Dirección Nacional de Investigación (DNI), Carlos Ramón González, calificara de “rumores” las denuncias sobre presuntas chuzadas a miembros de las altas cortes.

“Rumor, rumor, sin que haya ninguna prueba en concreto, sin que haya una investigación en concreto”, aseguró. “El llamado que hago es que, por favor, cuando haya este tipo de informaciones, de rumores, de percepciones o temores, poner en conocimiento de las autoridades”, acotó.