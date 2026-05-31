"Más de diez millones de colombianos confiaron en el tigre": Abelardo de la Espriella tras los resultados de primera vuelta

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella celebró este domingo 31 de mayo su victoria en la primera vuelta de las elecciones en Colombia, tras obtener el 43.73% de los votos, según los boletines oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En un discurso cargado de simbolismo y fervor político, el aspirante aseguró que “más de 10 millones de colombianos confiaron en el tigre, se unieron a la manada” y que ahora se prepara para enfrentar la segunda vuelta presidencial en 21 días.

"Vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre"

De la Espriella afirmó que esta victoria representa a “los nunca, los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, los que nunca hemos hecho política politiquería”, en contraste con “los de siempre, los que siempre han hecho politiquería y hacen parte del establecimiento y el mismo régimen de Gustavo Petro”.

El candidato insistió en que su movimiento busca derrotar “la tiranía, el absolutismo” y prometió que la segunda vuelta será el escenario para “cambiar la historia de Colombia para siempre”.

Convocatoria en Barranquilla

El aspirante convocó a sus seguidores a reunirse en el Cubo del Malecón del Río en Barranquilla, a las 6:30 de la tarde, donde aseguró que se dirigirá al país para explicar cómo enfrentará la segunda vuelta. “Gracias a Dios, gracias al fervor del pueblo y nosotros hoy más que nunca estamos firmes por la patria”, concluyó.