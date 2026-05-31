Jhon Durán rompió el silencio tras quedar fuera del Mundial 2026: "Se habla mucho"

Mientras la Selección Colombia continúa su preparación en Bogotá para afrontar el partido ante Costa Rica en el Mundial de 2026, algunos futbolistas que quedaron fuera de la convocatoria aprovechan sus días de descanso.

Uno de ellos es Jhon Durán, delantero que estuvo en la prelista de Néstor Lorenzo, pero que finalmente no logró un lugar entre los 26 elegidos para disputar la cita orbital.

El atacante colombiano reapareció públicamente durante la final del torneo de ascenso entre Envigado y Real Cartagena, donde fue abordado por la periodista Salomé Fajardo. Allí habló sobre su presente deportivo, su futuro profesional y las especulaciones que han rodeado su nombre en los últimos meses.

Jhon Durán explicó su situación tras salir de Rusia

Durante la conversación con Win Sports, Durán se refirió a su reciente paso por Rusia, donde jugó a préstamo y logró celebrar un título con su equipo. Sin embargo, aclaró que su salida estuvo relacionada con asuntos personales.

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"Tuve un pequeño problema pero fue más que nada familiar, me permitieron salir a resolverlo y con ellos todo bien. Salimos campeones y fue una estancia corta pero buena", comentó el delantero.

Aunque no estuvo presente en los festejos finales del campeonato, el colombiano aseguró que mantiene una buena relación con el club y que ahora deberá analizar cuál será el siguiente paso de su carrera.

El mensaje de Durán a quienes lo critican

Uno de los momentos más llamativos de sus declaraciones llegó cuando fue consultado por las constantes versiones que circulan sobre su vida y su rendimiento. Sin entrar en polémicas, el atacante dejó un mensaje directo.

"Se habla mucho, se especula mucho y para mal, entonces prefiero guardarlo", expresó.

Además, generó expectativa sobre su futuro al revelar que podría haber novedades importantes en las próximas semanas. "Hay una noticia por ahí buena que tengo. Estoy preparado para lo que viene", afirmó.

Ahora, Durán deberá regresar a Arabia Saudita, ya que Al Nassr sigue siendo el dueño de sus derechos deportivos. Junto a su representante evaluará las opciones para definir dónde jugará la próxima temporada y buscar recuperar protagonismo de cara a futuras convocatorias de la Selección Colombia.