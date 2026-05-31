¿Cuántos votos obtuvieron Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en primera vuelta?

Finalmente, el día cero llegó a Colombia. La espera terminó y hoy, domingo 31 de mayo, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de primera vuelta.

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Más de 23 millones de colombianos acudieron a las urnas para elegir al próximo presidente para el periodo 2026–2030. Tal y como apuntaban las encuestas, no hubo ganador en primera vuelta, por lo que en tres semanas se dará la definición de la contienda.

¿Cuántos colombianos salieron a votar?

En los últimos meses, las encuestas apuntaron a que tres candidatos iban a disputar esta primera vuelta: Iván Cepeda, del Pacto Histórico; Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria; y Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Pues bien, el desarrollo de las elecciones fue de la mano con las estimaciones de las encuestas. En la segunda vuelta competirán De la Espriella y Cepeda. Ambos deberán fortalecer sus campañas para ganar el voto de más colombianos.

Por un lado, De la Espriella obtuvo 10.286.961 votos. En segunda posición, Cepeda se quedó con 9.634.793. Esto, con el 99.21 % de las mesas informadas del preconteo.

¿Cómo quedó la primera vuelta en 2022?

En cualquier contienda, siempre es importante el efecto retrovisor, o lo que es igual, comparar los resultados de hace cuatro años. En la primera vuelta, votó el 54.91 % de los colombianos, es decir, 21.418.631 de los 39.002.239 votantes.

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Gustavo Petro ganó con el 40.33 % (8.527.768). El resto de los resultados fueron: Rodolfo Hernández con un 28.15 % (5.953.209), Federico Gutiérrez con un 23.92 % (5.058.010), Sergio Fajardo con un 4.20 % (888.585), John Milton Rodríguez con un 1.30 % (274.250) y Enrique Gómez con un 0.24 % (50.539).