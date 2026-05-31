Los votos de Paloma Valencia se convierten en el gran botín de la segunda vuelta: ¿hacia dónde podrían ir?

La primera vuelta presidencial está dejando un panorama político que pocos anticipaban. Mientras Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda aseguraron su paso a la segunda vuelta, una de las grandes incógnitas que surgió tras los resultados es qué ocurrirá con los millones de votos obtenidos por Paloma Valencia.

La candidata, respaldada por importantes sectores de la derecha y el uribismo, no consiguió avanzar a la instancia definitiva, pero su votación aparece ahora como uno de los factores que podrían inclinar la balanza en la contienda presidencial.

¿Por qué los votos de Paloma Valencia podrían ser tan importantes?

Con el avance de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda a la segunda vuelta, la atención se trasladó inmediatamente hacia los candidatos que quedaron eliminados y sus votantes.

En el caso de Paloma Valencia, la expectativa es aún mayor debido al volumen de respaldo obtenido durante la campaña.

Los expertos consideran que ese electorado comparte afinidades ideológicas con algunos de los planteamientos que han impulsado a Abelardo de la Espriella, especialmente en temas relacionados con seguridad, oposición al Gobierno nacional y críticas a la actual administración.

Por esa razón, gran parte del debate político gira alrededor de la posibilidad de que esos votos terminen fortaleciendo al candidato que va liderando la primera vuelta.

¿Por qué Abelardo de la Espriella logró atraer parte de ese electorado?

Según los analistas consultados durante la jornada electoral, uno de los factores determinantes fue la capacidad de Abelardo de la Espriella para canalizar el descontento de amplios sectores de la población frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

También destacan que construyó una campaña basada en mensajes simples, emocionales y fácilmente identificables para los votantes.

RELACIONADO Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasan a segunda vuelta presidencial en Colombia

Algunos observadores consideran que el uso de símbolos asociados a la autoridad y una estrategia de comunicación directa le permitieron conectar con sectores del electorado que tradicionalmente se identificaban con otras figuras de la derecha colombiana.

Además, señalan que logró posicionarse como una figura crítica del Gobierno sin aparecer completamente ligada a las estructuras tradicionales de los partidos políticos.

¿A dónde irán los votos de Paloma?

Aunque varios analistas consideran que una parte importante de ese electorado podría inclinarse hacia Abelardo de la Espriella, durante el análisis de los resultados se mencionó que distintas encuestas proyectaban que cerca del 60 % de los votantes de Paloma Valencia podrían respaldar a Abelardo de la Espriella en una eventual segunda vuelta.

Sin embargo, también existe un segmento que podría abstenerse, votar en blanco o incluso respaldar otra opción dependiendo de cómo evolucione la campaña.

Por esa razón, los próximos movimientos políticos de ambos candidatos serán fundamentales para conquistar a esos electores.

¿Habrá una alianza entre Abelardo de la Espriella y el uribismo?

Ese es uno de los interrogantes que más expectativa genera tras la primera vuelta.

Diversos sectores cercanos al Centro Democrático han manifestado afinidades con algunas de las propuestas de Abelardo de la Espriella, lo que ha llevado a especular sobre posibles acercamientos políticos.

No obstante, también existe la discusión sobre si una alianza formal podría resultar contraproducente.

Algunos analistas consideran que una de las fortalezas de Abelardo fue precisamente haberse mostrado distante de las estructuras tradicionales de los partidos políticos, por lo que recibir apoyos institucionales podría modificar la imagen que proyectó durante la campaña.

Por ahora, no está claro si buscará acuerdos formales o si preferirá mantener una estrategia independiente.

¿Qué revelan estos resultados sobre la política en el país?

Para varios expertos, la elección refleja una transformación en las dinámicas tradicionales de la política nacional.

Según el análisis realizado durante la jornada, los partidos políticos parecen tener cada vez menos capacidad para transferir automáticamente sus votos a un candidato.

Incluso se recordó que fenómenos similares ocurrieron en elecciones anteriores, cuando aspirantes respaldados por grandes colectividades no lograron traducir ese apoyo institucional en victorias electorales.

La situación también abre interrogantes sobre la gobernabilidad futura, pues independientemente de quién gane la Presidencia, deberá construir acuerdos con las fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso.