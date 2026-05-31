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¿Qué pasará con los votos de Luis Gilberto Murillo y Carlos Caicedo en las elecciones presidenciales?

Murillo y Caicedo renunciaron a su candidatura a pocos días de la primera vuelta presidencial, pero hay quienes los marcaron en estas votaciones.

Carlos Caicedo Luis Gilberto Murillo
FOTO: Redes sociales

Noticias RCN

mayo 31 de 2026
05:28 p. m.
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Luis Gilberto Murillo y Carlos Caicedo inscribieron su candidatura presidencial ante la Registraduría y participaron en la asignación de su puesto en el tarjetón presidencial, pero terminaron renunciando a pocos días de llevar a cabo la primera vuelta.

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Aunque renunciaron, su rostro y nombre, junto el de sus fórmulas vicepresidenciales, aparecieron en el tarjetón. El proceso de impresión ya había iniciado cuando declinaron su aspiración y no hubo tiempo para cambios.

Por otro lado, pese a que anunciaron oficialmente que no participarían en la contienda electoral, ambos candidatos resultaron con votos a su favor, por lo que se despierta la duda sobre qué pasará con estos votos y qué efectos tienen.

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Esto pasa con los votos de Murillo y Caicedo

Tanto Murillo como Caicedo anunciaron oficialmente que se sumaron a la campaña de Iván Cepeda. Sin embargo, la Registraduría dejó claro que los votos marcados por un candidato que desistió sí cuentan como votos válidos, pero no terminan favoreciendo a ningún otro aspirante.

No existe ninguna figura que permita trasladar los votos de un candidato retirado hacia otro aspirante.

Es decir, esos sufragios quedan registrados únicamente para la candidatura retirada, se contabilizan a modo de transparencia para registrar la voluntad del elector y no son considerados votos nulos, pero tampoco tienen ningún efecto político tras la jornada.

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Ingrid Betancourt y los 14.000 votos tras renunciar a su candidatura

Uno de los casos más recordados fue el que se vivió en la primera vuelta presidencial del 2022, donde la candidata Ingrid Betancourt renunció a pocos días de las elecciones y se unió a la campaña de Rodolfo Hernández.

Tras el conteo oficial de votos, terminó con 14.868, equivalentes a un 0,07 % del total. Además, el exgobernador de Antioquia Luis Pérez también recibió 12.423 votos pese a haber renunciado previamente.

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