Alertas en Medellín por huecos financieros en auxilios económicos para la educación universitaria

En Medellín se prenden las alarmas por las dudas sobre la permanencia de 30.000 estudiantes que se benefician del Fondo Sapiencia para estudiar de manera gratuita en las instituciones de educación superior en Medellín.

La Alcaldía de Medellín asegura que el programa tiene un déficit de 360.000 millones de pesos, monto que, según Sapiencia, pone en riesgo la permanencia de 30.000 estudiantes beneficiarios.

El Instituto Tecnológico de Medellín (ITM), la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y la Institución Universitaria Pascual Bravo reciben estudiantes que se benefician de la Matrícula Cero y Fondo Sapiencia.

Los beneficiarios de los programas mencionados son jóvenes que no lograron acceder al programa de gratuidad del Gobierno nacional y usan las ayudas de la administración local de Medellín para acceder a educación de grado técnico o profesional.

Brandon Steven García es uno de los beneficiarios del Fondo Sapiencia, está en segundo semestre de Diseño industrial, antes estudiaba ingeniería mecatrónica en el ITM, gracias a los programas de financiación no ha tenido que pagar por ninguna de sus carreras. "Estudiar gratis me ha podido garantizar continuar con mis estudios"

Salomón Cruz, director de Sapiencia, asegura que "no se respetó el marco fiscal, no se aprobaron las vigencias futuras lo que significa que no está garantizado el recurso hasta la graduación de estos estudiantes".

"Dado el caso de que hayan estudiantes que sean excluídos cuando el Ministerio haga sus procesos de validación y que Sapiencia tampoco pueda cubrirlos ni por Matrícula Cero ni por los fondos de los créditos condonables, pues se verían en riesgo de no poder continuar su estudios", dice Brandon Steven García.

¿Qué va a hacer Fondos Sapiencia?

"No están solos en esto, hay un equipo trabajando día y noche para normalizar la situación financiera de esta entidad que tanto queremos en Medellín", afirmó Salomón Cruz.

Las principales acciones están enfocadas en buscar el apoyo de universidades privadas y un plan de ahorro interno.

¿Qué es el Fondo Sapiencia?

En su página web Fondo Sapiencia se define como “un programa integral que no sólo permite acceder a la educación con recursos del municipio, EPM y 46 universidades aliadas, sino que cuenta con un programa social que acompaña al beneficiario y su familia en el proceso formativo y personal”.