Premio Corazón Verde 2025: héroes policiales que inspiran a Colombia

Durante la ceremonia en Bogotá, el patrullero Édgar Andrés Arévalo fue condecorado como Mejor Policía de Colombia por su heroísmo en medio de una emboscada, mientras otros uniformados recibieron reconocimientos por su innovación, liderazgo comunitario y lucha contra la criminalidad. Un evento que resaltó los valores más altos de la Policía Nacional y honró la memoria de quienes dieron su vida por la seguridad de millones de colombianos.

El Premio Corazón Verde: 25 años reconociendo el compromiso policial

La Fundación Corazón Verde celebró en Bogotá la vigésima quinta edición del Premio Corazón Verde, un galardón que desde 1999 se ha consolidado como símbolo de gratitud hacia los uniformados de la Policía Nacional. Bajo el lema “Haciendo visible lo invisible”, esta edición destacó el sacrificio y la entrega de quienes dedican su vida a proteger comunidades en todo el país, muchas veces en silencio y bajo condiciones extremas.

En sus 25 años de historia, el premio se ha convertido en un escenario para reconocer a los policías que no solo garantizan el orden público, sino que también lideran procesos sociales en comunidades vulnerables, generando esperanza y transformación.

Premio Corazón Verde 2025: Asistentes

Ganadores en las categorías de lucha, innovación y liderazgo

Este año se entregaron distinciones en cuatro categorías clave:

Lucha contra la criminalidad y orden público: el subintendente Andrés Antonio Vargas desactivó más de 30 minas antipersonales en Cauca, protegiendo a comunidades escolares.

el subintendente desactivó más de 30 minas antipersonales en Cauca, protegiendo a comunidades escolares. Innovación y gestión: el subintendente Jhon Faber Díaz creó MORAF , una herramienta tecnológica para combatir delitos con armas, mientras la teniente Mayra Alejandra Romero lideró estrategias pedagógicas y comunitarias en Antioquia para prevenir la violencia de género y empoderar a mujeres.

el subintendente , una herramienta tecnológica para combatir delitos con armas, mientras la teniente en Antioquia para prevenir la violencia de género y empoderar a mujeres. Liderazgo comunitario: el subintendente Elkin Palacios impulsó la campaña “Educar es Avanzar” en Tumaco, logrando impactar a más de 2.300 jóvenes en riesgo de reclutamiento.

Cada una de estas iniciativas refleja el ingenio, el compromiso social y la capacidad de resiliencia de los uniformados.

El heroísmo del patrullero Édgar Andrés Arévalo

El momento más emotivo de la noche lo protagonizó el patrullero Édgar Andrés Arévalo Arévalo, condecorado como Mejor Policía de Colombia 2025. Durante una emboscada en Santander, perdió un brazo por la explosión de un cilindro bomba, pero aun así continuó combatiendo para proteger a sus compañeros heridos. Su valentía y fe lo convirtieron en un símbolo nacional de entrega y sacrificio.

También fue reconocida la patrullera Laura Juanita Camacho Rojas, quien, pese a recibir tres impactos de bala durante un ataque en el marco del “Plan Pistola”, logró desarmar a su agresor y evitar una tragedia mayor.

Un homenaje a los policías caídos en servicio

La ceremonia también rindió tributo a los 241 uniformados fallecidos en el último año, de los cuales 82 murieron en ataques directos contra la institución. Sus nombres y memorias fueron exaltados como ejemplo del compromiso más alto con la nación y como legado imborrable para la historia de Colombia.

Aliados que hacen posible este reconocimiento

El Premio Corazón Verde es posible gracias al respaldo de empresas y aliados como SBS, Banco Popular, Constructora Bolívar, Blindex, la Cámara de Comercio de Bogotá, entre otros. Su apoyo garantiza que la sociedad reconozca el sacrificio y la entrega de la Policía Nacional, manteniendo vivo un homenaje que visibiliza lo mejor de la institución.