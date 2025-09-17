CANAL RCN
Colombia Video

Premio Corazón Verde 2025: héroes policiales que inspiran a Colombia

El Premio Corazón Verde 2025 se convirtió en un homenaje emotivo a los policías que, con valentía y vocación de servicio, inspiran al país con sus historias de entrega.

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
05:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante la ceremonia en Bogotá, el patrullero Édgar Andrés Arévalo fue condecorado como Mejor Policía de Colombia por su heroísmo en medio de una emboscada, mientras otros uniformados recibieron reconocimientos por su innovación, liderazgo comunitario y lucha contra la criminalidad. Un evento que resaltó los valores más altos de la Policía Nacional y honró la memoria de quienes dieron su vida por la seguridad de millones de colombianos.

El Premio Corazón Verde: 25 años reconociendo el compromiso policial

La Fundación Corazón Verde celebró en Bogotá la vigésima quinta edición del Premio Corazón Verde, un galardón que desde 1999 se ha consolidado como símbolo de gratitud hacia los uniformados de la Policía Nacional. Bajo el lema “Haciendo visible lo invisible”, esta edición destacó el sacrificio y la entrega de quienes dedican su vida a proteger comunidades en todo el país, muchas veces en silencio y bajo condiciones extremas.

En sus 25 años de historia, el premio se ha convertido en un escenario para reconocer a los policías que no solo garantizan el orden público, sino que también lideran procesos sociales en comunidades vulnerables, generando esperanza y transformación.

Premio Corazón Verde 2025: Asistentes
Premio Corazón Verde 2025: Asistentes

Ganadores en las categorías de lucha, innovación y liderazgo

Este año se entregaron distinciones en cuatro categorías clave:

  • Lucha contra la criminalidad y orden público: el subintendente Andrés Antonio Vargas desactivó más de 30 minas antipersonales en Cauca, protegiendo a comunidades escolares.
  • Innovación y gestión: el subintendente Jhon Faber Díaz creó MORAF, una herramienta tecnológica para combatir delitos con armas, mientras la teniente Mayra Alejandra Romero lideró estrategias pedagógicas y comunitarias en Antioquia para prevenir la violencia de género y empoderar a mujeres.
  • Liderazgo comunitario: el subintendente Elkin Palacios impulsó la campaña “Educar es Avanzar” en Tumaco, logrando impactar a más de 2.300 jóvenes en riesgo de reclutamiento.

Cada una de estas iniciativas refleja el ingenio, el compromiso social y la capacidad de resiliencia de los uniformados.

Premio Corazón Verde 2025: Asistentes
Premio Corazón Verde 2025: Asistentes

El heroísmo del patrullero Édgar Andrés Arévalo

El momento más emotivo de la noche lo protagonizó el patrullero Édgar Andrés Arévalo Arévalo, condecorado como Mejor Policía de Colombia 2025. Durante una emboscada en Santander, perdió un brazo por la explosión de un cilindro bomba, pero aun así continuó combatiendo para proteger a sus compañeros heridos. Su valentía y fe lo convirtieron en un símbolo nacional de entrega y sacrificio.

También fue reconocida la patrullera Laura Juanita Camacho Rojas, quien, pese a recibir tres impactos de bala durante un ataque en el marco del “Plan Pistola”, logró desarmar a su agresor y evitar una tragedia mayor.

Un homenaje a los policías caídos en servicio

La ceremonia también rindió tributo a los 241 uniformados fallecidos en el último año, de los cuales 82 murieron en ataques directos contra la institución. Sus nombres y memorias fueron exaltados como ejemplo del compromiso más alto con la nación y como legado imborrable para la historia de Colombia.

Aliados que hacen posible este reconocimiento

El Premio Corazón Verde es posible gracias al respaldo de empresas y aliados como SBS, Banco Popular, Constructora Bolívar, Blindex, la Cámara de Comercio de Bogotá, entre otros. Su apoyo garantiza que la sociedad reconozca el sacrificio y la entrega de la Policía Nacional, manteniendo vivo un homenaje que visibiliza lo mejor de la institución.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlántico

Comisión de Disciplina Judicial del Atlántico asumirá caso de Digno Palomino

Tolima

Exalcalde de Melgar enfrenta cargos por presuntas irregularidades en contratos

Cundinamarca

Seis internos murieron en fuerte incendio tras un motín dentro de una estación de Policía en Funza

Otras Noticias

Educación

Semana de receso escolar en Colombia 2025 será más larga de lo habitual: así quedó el calendario

La semana de receso escolar en Colombia 2025 será del 6 al 10 de octubre, pero se extenderá hasta el martes 14 gracias al festivo del Día de la Raza.

Artistas

Bad Bunny habría sido demandado por el dueño de la casa que inspiró “la casita” de su residencia

Un hombre de 84 años habría demandado al puertorriqueño por una millonaria suma de dinero.

Venezuela

Venezuela anuncia incautación récord de drogas en medio de tensiones con EE. UU.

Luis Díaz

Así le fue a Luis Díaz en su debut de Champions League con el Bayern Múnich

Cuidado personal

¿Cuántas veces deben miccionar las personas en un día?: esto dicen los expertos