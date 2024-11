Menor de seis años con epilepsia lleva dos meses sin recibir medicamentos en Aguachica

Noticias RCN ha hecho constante seguimiento a la grave situación que enfrenta el país por la falta de medicamentos que, además, agobian a cientos de pacientes en diferentes regiones.

Este medio conoció el caso de una familia en Aguachica que denuncia que su pequeña hija de 6 años no recibe los medicamentos necesarios para tratar su enfermedad pese a tutelas y otros recursos jurídicos.

La menor, identificada como Ruth Sofía García, de 6 años, presentó encefalopatía epiléptica a los 45 días de nacida y desde entonces, su mamá lucha para que su entidad promotora de salud, Sanitas, le entregue a tiempo los medicamentos que requiere.

Madre de menor con epilepsia pide ayuda para recibir medicamentos

“Ella toma tres anticonvulsivantes que es el Cannabidiol, el Vimpat y el Clobazam que es el Urbadan. La situación es que, si ella deja de tomas estos 3 medicamentos, puede entrar en un estatus convulsivo y le puede ocasionar hasta la muerte”, explicó Lisbeth Vargas, madre de la menor enferma.

La mujer también manifestó que, desde octubre del año en curso, la EPS no le ha entregado ninguno de los medicamentos que necesita la niña.

Desafortunadamente, por la interrupción en su tratamiento, la niña desmejoró su salud y ahora tiene constantemente convulsiones.

Las respuestas de la EPS

“Yo fui a poner la queja a la EPS porque en la farmacia no me las entregan y ellos escalaron el caso, eso es lo que me dicen. Llamé a la Supersalud y tampoco me dieron respuestas. Coloqué un desacato, le pasaron un requerimiento a la EPS por 24 horas y tampoco han dado respuesta”, añadió la mujer.

Lisbeth aseguró que ha tenido que instaurar tutelas e incidentes de desacato y que aún sigue a la espera de que la EPS cumpla con la entrega de los medicamentos que requiere su hija.