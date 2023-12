Un menor murió en medio de un incendio que habría sido provocado por las luces de Navidad

En un trágico accidente un menor de 15 años perdió la vida en un incendio que consumió una casa en el sur de Valledupar, de acuerdo con las autoridades la conflagración inició sobre las 3:30 de la madrugada, mientras la familia descansaba.

Las primeras hipótesis apuntan a un cortocircuito en las luces de Navidad que se ubicaban como parte de la decoración de la sala de la vivienda. El fuego se esparció mientras los integrantes de la familia dormían y n lograron percatarse del humo.

Vecinos salvaron a una mujer del interior de la vivienda

Las llamas del lugar alertaron a los vecinos de la zona, quienes intentaron ayudar e ingresar al lugar en medio del incendio y lograron rescatar a una de las integrantes de la familia que resultó con varias lesiones en su cuerpo.

“Yo me acerqué a la casa, estaban los vecinos tratando de abrir la reja, pero nadie se movía. De un momento a otro se me dio la idea, me monté por encima de la terraza, partí las láminas entre y saqué a la señora”, afirmó Isaías Fernández, un vecino de la zona.

Autoridades piden prevención en esta época

Las autoridades investigan el origen del incendio, mientras los organismos de socorro refuerzan las recomendaciones para prevenir situaciones de este tipo.

“Eso es lo que queremos a través de estas campañas, que las familias de Valledupar y del Cesar no tengan que vivir esta situación o estos sucesos. Es muy triste y lamentable lo que está viviendo esta familia por la pérdida de ese ser querido”, sostuvo José Zapata, voluntario de la Defensa Civil.

El joven fallecido cruzaba décimo grado y hacía parte de un equipo de fútbol de un club deportivo de la ciudad, por su parte, la mujer lesionada recibe atención médica.