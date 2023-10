Capturan a miembros del Clan del Golfo que reclutaban menores para cobrar extorsiones y distribuir droga

La guerra en Colombia se lleva por delante a los más pequeños. Un sinfín de delitos atentan contra su dignidad y los convierten en víctimas de trata de personas, reclutamiento y demás. Según la Policía de Infancia y Adolescencia, este año 28 menores han caído en redes de trata de personas y 1.138 han reportado algún tipo de agresión o explotación sexual.

El reclutamiento es otro flagelo que los persigue, y según las autoridades, desde el año pasado hasta la fecha, en el país, 480 menores han sido instrumentalizados por grupos armados para la comisión de delitos.

Tres personas fueron capturadas en Antioquia por instrumentalizar a menores de edad

Recientemente, fueron capturados en Antioquia tres presuntos integrantes del Clan del Golfo que utilizaban a menores de edad para extorsionar y vender droga. Los testimonios que conoció Noticias RCN son aterradores.

“Tengo 16 años, a mí me llegaron cuando estaba a las afueras del colegio y me dijeron que dejara de ser bobo, que me iban a pagar bien y que iba a ser respetado”, contó un joven que terminó en las filas de esa estructura criminal. Agregó que llegaban hasta los barrios pobres de la región, en donde había niños y jóvenes con pocas oportunidades.

“Los usaban para realizar el cobro de extorsiones y llevar estupefacientes desde el Centro a los puntos de venta”, reveló un uniformado.

La Policía de Infancia y Adolescencia capturó a estas tres personas que hacen parte de la sub estructura Iván Arboleda Garcés. Cerca de 23 adolescentes fueron instrumentalizados por este grupo. Los responsables fueron enviados a la cárcel y procesados por utilización de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir.

En Noticias RCN habló el director de la Policía de Infancia y Adolescencia

El coronel Juan Pablo Cubides habló en Noticias RCN sobre la reciente captura de delincuentes que instrumentalizaban a menores de edad.

Noticias RCN: ¿Cómo utilizaba el Clan del Golfo a estos menores para cometer crímenes?

Coronel Cubides: Hemos capturado a dos personas y aprehendido a un menor que era obligado a cobrar extorsiones. Esto se logra gracias al trabajo con la Fiscalía. Es importante destacar que logramos identificar que en municipios como el de Ciudad Bolívar empleaban a los mejores para hacer cobros y además los violentaban sexualmente.

¿Van a instalar un Congreso para mejorar entornos en los que haya niños, cómo es esto?

El Mundo entero está invitado a este Congreso, son 21 países que vendrán a discutir la protección de los niños, niñas y adolescentes. El congreso está dividido en cuatro bloques y uno de ellos es sobre la protección de los entornos educativos.