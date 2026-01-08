Millonario contrato de la Aeronáutica reveló anticipo para remodelar aeropuertos: uno no está en funcionamiento

Una gran controversia ha sido protagonizada por la Aeronáutica Civil tras conocerse la minuta de un contrato con Foner en donde se habla de dirigir, planificar y mantener los servicios aeroportuarios por un valor que supera los 24 mil millones de pesos.

Sin embargo, Noticias RCN conoció que, pese a las intenciones por remodelar estas importantes terminales, hoy en día algunas de estas ni siquiera están en operación.

¿Qué se sabe sobre este millonario contrato?

En la minuta del contrato con Foner, entidad que en el pasado habría estado vinculada con posibles irregularidades, se habla sobre planificar los servicios aeroportuarios en diferentes departamentos como Tolima, Caquetá y Boyacá.

Durante el proceso se habría entregado un anticipo por 12 mil millones de pesos. En el contrato de remodelación se habría ejecutado el respectivo mantenimiento de estos aeropuertos.

Sin embargo, dentro de los resaltados se exaltaron los Aeropuerto de Juan José Rendón y Rojas Pinilla. Noticias RCN conversó con el asesor de infraestructura de Boyacá, quien afirmó que, pese a las intenciones por parte de la Gobernación para remodelar estas zonas, el panorama sería más complejo ya que afirmó que dicho aeropuerto ni siquiera estaría en uso.

“Este aeropuerto no está en uso, está cerrado el aeropuerto ya que las condiciones del lado tierra no son las óptimas”, aseguró el hombre. Así mismo, el funcionario manifestó que no ha sido posible desarrollar las reuniones periódicas con los funcionarios de la Aerocivil.

RELACIONADO Defensa de Angie Rodríguez se pronunció tras ser declarada insubsistente

¿Gabriela Muñoz tuvo participación en el caso?

Noticias RCN también conoció un documento firmado por Gabriela Muñoz en donde llama la atención que una persona designada para ser auxiliar firme documentos que comprometen recursos importantes.

Pero dicha inversión, según el contrato, habría sido por más de 1 mil millones de pesos. En medio de esta situación, se planteó un Conpes por medio del cual se busca dejar más de 6 billones destinados para la entidad.

En el mismo documento se resaltan problemas en los predios en los que se realizarían las obras en el futuro.

“Había problemas de gestión predial; se evidenció una necesidad de establecer un criterio o condición para aquellos aeródromos administrados por las entidades territoriales que tienen algún conflicto de gestión predial”, se lee en el documento.