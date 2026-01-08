Defensa de Angie Rodríguez se pronunció tras ser declarada insubsistente

El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, declaró la insubsistencia de Angie Rodríguez del Fondo de Adaptación por medio del decreto 0936 del 31 de julio de 2026.

Esto en medio de las más recientes acusaciones por presunta corrupción dentro del plan del Gobierno para desviar recursos del Fondo de Adaptación hacia la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

La declaratoria de insubsistencia para Angie Rodríguez se oficializó a partir del 1 de agosto en el cargo de la entidad por lo que este decreto, firmado por el ministro Ávila, estableció que dicho acto administrativo rige a partir de su expedición.

RELACIONADO Alerta naranja en el volcán Puracé por incremento de actividad sísmica y emisiones de ceniza

¿Qué respondió la defensa de Angie Rodríguez?

La decisión, que ya había sido anunciada por parte del presidente Gustavo Petro, ya ha generado amplias reacciones desde diferentes sectores. Por su parte, el equipo de defensa jurídico de la exfuncionaria afirmó que se iban a tomar acciones judiciales ante la decisión.

“Nos enteramos de manera sorpresiva, a través de los medios de comunicación, de la decisión del Gobierno Nacional de declarar insubsistente a la doctora Angie Rodríguez la noche anterior. Vamos a iniciar las acciones judiciales para defender los derechos fundamentales de la doctora Angie Lizeth Rodríguez. Recordemos que la doctora se encuentra incapacitada en este momento”, aseguraron sus representantes legales.

Cabe recalcar que, antes de declararse la insubsistencia, la mujer remitió una denuncia contra el presidente Gustavo Petro, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, al afirmar que el mandatario realizaría más publicaciones para “afectar” su reputación.

Así mismo, Rodríguez fue citada por la Fiscalía General de la Nación, el pasado viernes 31 de julio, para ampliar las denuncias sobre las amenazas que ha recibido en su contra al señalar presuntos actos de persecución y demás irregularidades en el manejo de recursos públicos.

“Nadie está por encima de la constitución y las leyes y eso involucra al presidente de la República”, advirtió en Noticias RCN, señalando que Petro habría emprendido campañas para desprestigiarla y afectar su reputación.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre Angie Rodríguez?

En días recientes, el presidente Gustavo Petro se pronunció, por medio de su cuenta oficial de X, sobre la previa solicitud al ministro de hacienda de declarar insubsistente a Angie por “incompetente”.

“Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido. Pero aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llegan hasta manipular una paciente psiquiátrica. Hasta el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa que odia pero no investiga”, aseguró.

Así mismo, se refirió a los dineros del Fondo de Adaptaciones que iban destinados a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para enfrentar la situación actual del país generada por el fenómeno de El Niño.

“Todo el asunto de la prensa revienta porque dije que los dineros del fondo de adaptación van para tener más agua potable para enfrentar el mega niño que es mega sequía en Diciembre. Esa es una prioridad vital y el dinero se utiliza es para las prioridades y la vida no para coqueteos con paramilitares, o intentar mantener puestos no merecidos o lograr camionetas de seguridad para toda la familia”, finalizó.