Millonarios recibió durísima sanción desde la Dimayor: estas fueron las razones

El Comité Disciplinario de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) oficializó una nueva sanción económica contra Millonarios F.C. mediante la Resolución 069 de 2026.

La medida fue adoptada tras evaluar los informes entregados por los delegados oficiales del partido disputado en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, donde el conjunto embajador cayó por la mínima diferencia frente al Atlético Bucaramanga en la jornada inicial de la liga.

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De acuerdo con el documento oficial publicado por el ente rector del balompié nacional, el club bogotano incurrió en el incumplimiento de las disposiciones organizativas y protocolos establecidos para las actividades oficiales del espectáculo deportivo.

Estas son las razones de la sanción contra Millonarios

Específicamente, los informes del comisario y del oficial de medios detallaron dos fallas en el protocolo de atención a medios de comunicación durante la jornada posterior al compromiso.

Se registró la presencia e intervención no autorizada de un menor de edad en la sala de atención a medios del equipo visitante, quien tomó el micrófono para formular preguntas.

La Comisión Disciplinaria del Campeonato determinó que Millonarios deberá pagar una multa de 8.754.525 pesos, luego de establecer que incurrió en la infracción contemplada en el literal f) del artículo 78 del Código Disciplinario Único (CDU) de la Federación Colombiana de Fútbol.

Además, la Dimayor requirió a la dirigencia de Millonarios para que presentara sus explicaciones y pruebas sobre las fallas operativas reportadas, pero el club no entregó respuesta dentro del término establecido por la comisión disciplinaria.

Debido a que la institución capitalina no registraba antecedentes inmediatos por esta conducta específica durante el desarrollo del presente torneo, el organismo sancionatorio aplicó la tarifa base estipulada en el reglamento.

A diferencia de otros fallos disciplinarios que han obligado al cierre de tribunas en El Campín por mal comportamiento de la afición, esta resolución trae alivio en lo estrictamente deportivo para el cuerpo técnico y la hinchada albiazul.

La sanción es exclusivamente de carácter económico. El equipo no sufrirá la pérdida de puntos en la tabla de posiciones ni la clausura parcial o total de las tribunas de su estadio para los próximos encuentros de local.