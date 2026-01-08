Por no dejar dormir a sus vecinos, japonés que tocaba la guitarra fue enviado a prisión

Más de 40 guitarras, varias de ellas eléctricas; potentes amplificadores; reproductores de casetes y CD fueron confiscados por la policía de Kioto en la última semana de julio (2026).

El operativo culminó con la detención de Kazunori Yokoi, un residente de 61 años imputado bajo los cargos formales de asalto, una figura del sistema penal destinada a sancionar la amenaza, intento o causa directa de daño físico a otra persona.

El arresto se produjo luego de que cuatro de sus vecinos lograran probar el deterioro en su salud debido a la conducta impredecible del músico. Según reveló a la agencia de noticias francesa AFP un agente policial bajo anonimato, las secuelas médicas documentadas entre los habitantes de propiedades contiguas son severas.

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Sus vecinos han experimentado secuelas médicas tras siete años de exceso de ruido:

Tres adultos mayores, entre los 60 y los 80 años, sufrieron de depresión recurrente e insomnio prolongado y una cuarta persona desarrolló un acúfeno o zumbido permanente en los oídos.

La pesadilla acústica no fue un episodio aislado. Desde 2019, Yokoi mantuvo una rutina ininterrumpida en la que tocaba su arsenal de instrumentos a cualquier hora del día, acompañada por transmisiones radiales a volúmenes considerables.

A pesar de haber recibido múltiples advertencias por parte de las autoridades locales a lo largo del tiempo, el hombre ignoró de forma sistemática los requerimientos para dejar de hacer ruido.

El valor del wa y la cultura del silencio en territorio japonés:

El caso representa una fractura de las normas éticas fundamentales de Japón. En la sociedad nipona, la vida cotidiana está regida por la cultura del silencio y por el concepto del wa (armonía social, paz o unidad pacífica), que se enseña desde la infancia bajo el principio primordial de "no molestar a otros".

En el archipiélago asiático, perturbar la paz del grupo o llamar la atención en el espacio público se percibe como una falta grave, donde el resguardo del bienestar colectivo prima invariablemente sobre la comodidad personal.