Cintia Cossio confirma su segunda separación de Jhoan López: esta fue la reacción del influenciador

La novela sentimental entre la pareja de creadores de contenido, Cintia Cossio y Jhoan López sumó un nuevo y definitivo capítulo. Tras haber anunciado su divorcio a finales de 2023 luego de más de una década de relación y de haber intentado darse una segunda oportunidad en los meses posteriores, la creadora de contenido antioqueña confirmó públicamente que está soltera de nuevo, poniendo fin a las especulaciones que circulaban en las plataformas digitales.

La noticia se dio a conocer durante una transmisión en vivo en la que Cintia participaba junto al reconocido streamer Mr Stiven. En medio de la conversación distendida, la conversación giró hacia su estado sentimental actual.

Con la franqueza que la caracteriza y sin rodeos, la hermana de Yeferson Cossio fue tajante al responder sobre su situación sentimental.

"Yo no tengo marido, yo no tengo novio, yo no tengo nada", expresó Cintia durante un en vivo.

"Intenté, la luché, pero en esa relación me estaba costando mucho mi salud mental donde me preguntaba por qué permitía tantas cosas", señaló.

La reacción de Jhoan López tras las palabras de Cintia

Como era de esperarse, la marea de comentarios llegó de inmediato a las redes de Jhoan López. Ante la insistencia de los seguidores que abarrotaban sus transmisiones preguntando por lo dicho por la madre de su hijo Thiago, el influenciador decidió pronunciarse brevemente para fijar su postura.

Durante su propio live, López abordó el tema de manera fría y distante, evitando entrar en detalles o generar mayor controversia, pero dejando en claro que estaba al tanto de lo que su expareja había dicho en internet.

"Ella ya habló e hizo sus comentarios... Yo por mi parte no tengo nada que decir al respecto. Cada quien maneja sus cosas como quiere", señaló Jhoan ante la mirada de miles de usuarios conectados.

La actitud reservada de Jhoan contrastó con la contundencia de Cintia, lo que desató un acalorado debate entre los fanáticos de la pareja sobre cómo gestionó cada uno la noticia del quiebre definitivo.

Cintia Cossio y Jhoan López construyeron una de las marcas comunitarias más sólidas de la farándula digital colombiana. Durante años, sus bromas, viajes y estilo de vida familiar fueron el pilar de sus canales de contenido. Sin embargo, tras el primer anuncio de divorcio a finales de 2023, la relación entró en una etapa de altibajos públicos.

Aunque a mediados de este año se les volvió a ver juntos en eventos familiares y viajes, alimentando los rumores de que el amor había triunfado, esta segunda separación parece sellar el destino final de la pareja.

Por el momento, ambos continúan enfocados en sus proyectos individuales y en la crianza compartida de su hijo, mientras el público asimila que la historia de amor entre dos de los influencers más influyentes del país llegó a su fin.