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Atentado en Cúcuta: carro bomba tenía 15 explosivos camuflados entre papa y zanahoria

Las autoridades ofrecen 350 millones de pesos para dar con los responsables del atentado terrorista.

Atentado en Cúcuta: carro bomba tenía 15 explosivos ocultos entre papa y zanahoria

Noticias RCN

agosto 01 de 2026
06:55 p. m.
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El director de la Policía Nacional, general William Rincón, entregó detalles del atentado con carro bomba ocurrido a las 3:20 a.m. este sábado en Cúcuta que dejó once policías y tres ciudadanos heridos.

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Según indicó el general, el atentado fue perpetrado por el ELN con un vehículo tipo camión de placas falsas y abandonado a escasos metros de la unidad médica policial.

"Este vehículo estaba acondicionado con una rampa desde la cual se lanzaron 15 artefactos explosivos, cada uno con diferentes bombas, entre 15 y 20 kilogramos de explosivo amonal", informó el general Rincón.

El camión contaba con un sistema de activación electrónica por radiofrecuencia y un sistema mecánico sobre rieles diseñado para correr una capa que permitía descubrir y lanzar los elementos explosivos. Además, estaba camuflado con productos del mercado como zanahoria y papa para evitar sospechas.

"La última carga estaba acondicionada para detonar en el mismo lugar de los hechos y desaparecer los elementos probatorios", puntualizó el director de la Policía.

Ofrecen millonaria recompensa por responsables de ataque terrorista en Cúcuta

Luego de un consejo extraordinario de seguridad en el que participaron el gobernador de Norte de Santander, el alcalde de Cúcuta, los comandantes de la cúpula militar y policial, los mandos regionales de las Fuerzas Militares y la Policía, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público y organismos de inteligencia, el Gobierno anunció el despliegue de 250 soldados, el refuerzo de la inteligencia y nuevas medidas para blindar al departamento.

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Se ofreció una recompensa de hasta 350 millones de pesos por información que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables del atentado terrorista de este sábado.

"Asimismo, se dispuso fortalecer el trabajo conjunto de inteligencia e investigación criminal entre la fuerza pública y la Fiscalía General de la Nación con el fin de individualizar tanto a los autores materiales como los intelectuales y poder avanzar con mucha celeridad en su captura y posterior judicialización", afirmó Angélica Verbel, ministra de Defensa encargada.

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