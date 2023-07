“Fue un acto de imprudencia”: mindefensa sobre el secuestro de la sargento Ramírez en Arauca

El comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, visitaron Buenaventura en el marco del consejo de seguridad convocado para abordar la situación de orden público en la ciudad.

Desde allí, se refirieron a los recientes anuncios sobre la presunta muerte de Luciano Marín, alias Iván Márquez, y el secuestro de la sargento Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos menores por parte del ELN en Arauca.

Por su parte, el ministro Velásquez aseguró que aún no se ha confirmado la muerte del líder disidente, por lo que se espera un parte oficial de inteligencia o de la misma guerrilla a la que pertenecía ‘Iván Márquez’.

Sin embargo, la controversia se centró en las declaraciones de Velásquez sobre lo sucedido con la sargento Ramírez y sus hijos de 6 y 8 años, ocurrido el pasado 3 de julio mientras viajaban por una carretera de Fortul, Arauca.

Al respecto, el ministro dijo que había sido “una imprudencia” que la sargento se hubiera ido “sola, con sus hijos, en su vehículo, conduciendo en una zona en la que, en todo caso, se sabe de la presencia del Ejército de Liberación Nacional”.

Además, manifestó que los miembros de la Fuerza Pública, cuando están de licencia para visitar a sus familias, “deben tener mucho cuidado, así ha sido instruido, además, de parte del comandante general de las Fuerzas Militares”.

Se necesita que tengan unas medidas mínimas de prevención, porque sabemos en qué situaciones y en qué territorios, práctica de esta naturaleza, son aprovechados por los grupos ilegales

Velásquez agregó que su intención no es afirmar que estas personas no puedan viajar tranquilas por las carreteras, sino que "deben tomar las precauciones necesarias para que en sus desplazamientos haya seguridad". Añadió que no pretende insinuar que "ella dio lugar a su secuestro".

El ministro insistió en la necesidad de "tomar precauciones"; sin embargo, reprochó y condenó fuertemente las acciones del ELN por el plagio de la uniformada y sus dos hijos menores de edad.

Comisionado de Paz rechazó el secuestro

Por su parte, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, expresó que desde el Gobierno se ha "rechazado contundentemente esa acción y cualquier privación de la libertad".

Cada vez que un grupo violento que dice tener ideas políticas, realiza este tipo de acciones, está demostrando todo lo contrario

Rueda exigió la liberación inmediata de la sargento Ramírez y sus hijos, agregando que es una situación "absurda" y un "revés al ambiente de paz que debe generarse en el país".

¿Cuál es el paradero de la sargento?

Finalmente, el ministro de Defensa manifestó que "no está confirmado" que la sargento haya sido trasladada a territorio venezolano, y que se espera su pronta liberación.

Agregó que no hay mucha más información, aparte de la que ya fue transmitida, sobre la exigencia del Gobierno de liberar inmediatamente a Ramírez y sus hijos.