“Al Gobierno Nacional le digo que se manifieste e interceda": padre de la sargento Karina Ramírez

El lunes pasado, la sargento Karina Ramírez y sus dos hijos, menores de edad y uno de ellos con autismo, fueron secuestrados, aparentemente por el ELN, en el departamento de Arauca. El padre de la militar ha pasado días bastante complicados y le hizo un llamado urgente al gobierno de Gustavo Petro.

Gerardo Ramírez habló con Noticias RCN y discutió varios temas. Entre ellos, reveló cómo ha sido el acompañamiento de las Fuerzas Militares en este duro episodio.

¿Qué le dice al ELN, a los que tienen en estos momentos a su hija y a sus nietos?

“El sufrimiento y la situación para nosotros es muy compleja. Tengo a mi hija y a mis nietos en mis pensamientos, en todo momento. No duerme uno, pensando cómo están, qué les falta. Les pido de todo corazón la libertad de ellos, que es lo mejor que le puede pasar a la familia”, empezó diciendo Ramírez.

Le puede interesar: La incoherencia del ELN ante un cese al fuego que arrancó horas después de múltiples atentados

“Se manifieste e interceda”

¿Cuál es su petición para las autoridades, qué mensaje quiere que escuche el Gobierno Nacional?

“Al Gobierno Nacional le digo que se manifieste, que interceda por nosotros. Yo como padre, en estos momentos, me siento impotente, con mis manos y pies atados. No tengo a quien acudir, solo a los medios de comunicación, de los cuales he recibido un apoyo total”, fue el llamado que le hizo el padre de la sargento Karina Ramírez a Gustavo Petro.

¿Cómo ha sido el acompañamiento de las Fuerzas Militares en este duro episodio?

“El acompañamiento de las Fuerzas Militares, después del secuestro de mi hija, ha sido psicológico, permanente, todos los días. Personal del Ejército nos acompañó en la velatón y marcha de Melgar”, concluyó.

Así fue la velatón por la liberación de la sargento Ramírez y sus dos hijos:

Vestidos de blanco con pancartas y globos familiares, amigos y compañeros de colegio de los niños de seis y ocho años marcharon por las principales vías de Melgar. para exigir su libertad.

La fotografía de Karina con sus dos hijos estaba plasmada no solo en las camisetas de los habitantes de Melgar, también en las banderas y pancartas.

La marcha finalizó en el barrio Alameda Hogar con una velatón.