Mininterior explicó el “cerco humanitario”: Las redes mostraron una intervención "descontextualizada"

El ministro del Interior, Alfonso Prada, se pronunció nuevamente acerca de lo que fue el secuestro de 78 policías en San Vicente del Caguán, Caquetá, donde miembros de la comunidad campesina generaron pánico en medio de las manifestaciones que se realizaron en la base petrolera Emerald Energy. Allí resultaron dos personas muertas, un uniformado y un campesino.

Inmediatamente se reportó la grave situación que se presentaba en esta región del país, el ministro del Interior, Alfonso Prada viajó hacia el lugar para atender personalmente la crisis.

El funcionario del Gobierno ha sido criticado fuertemente debido a las palabras que está usando para calificar el secuestro, pues en una grabación se escucha al ministro asegurar que no se trató de un secuestro a los policías, sino un “cerco humanitario”.

Ministro del Interior sobre “cerco humanitario”

Este lunes, el ministro volvió a referirse a la grave situación en Caquetá y decidió explicar por qué no fue un secuestro supuestamente, sino un cerco humanitario.

“Esto es una intervención que hago cuando llegamos con Irene (Vélez), la ministra, a instalar la mesa. Y yo recibo un primer informe de ellos en el que mencionan el tema que habían hecho un cerco humanitario y lo que hago es reconocer de buena fe la descripción que ellos hacen de la situación”, dijo inicialmente.

“El cerco humanitario es una figura que no está regulada en el derecho colombiano, por eso mucha gente le da el alcance que quiere, porque no es una figura del derecho colombiano, es una figura del derecho humanitario, de los derechos humanos, que opera fundamentalmente en territorios donde hay conflictos graves que ponen en riesgo la vida de los seres humanos”, agregó.

El ministro ha recibido cientos de críticas por parte de colombianos, pues la humillación a la que fueron sometidos los uniformados de la Policía Nacional es característica de un secuestro, pero él señala que no es así.

“Me destrozaron, me acabaron. Dijeron que yo era socio de todo el mundo para que haya desmanes, no se trata de eso”, expresó.

“La Constitución nos obliga, como fin esencial del Estado, a proteger la vida, la integridad de las personas. Cuando hablo de cerco humanitario estoy buscando la manera de generar un ambiente que permita la protección de la vida, no solamente de los 78 policías y seis trabajadores, sino de los campesinos que están en el territorio”, señaló el funcionario.

De igual manera, indicó que la rama judicial será la encargada de determinar los delitos que allí ocurrieron por parte de los involucrados: “El término de cerco humanitario, el término de secuestro, el término de la conducta típica que sea, es una calificación judicial”.

“No soy yo, Alfonso Prada, ministro del Interior, ni ningún funcionario del Gobierno el que califique si allí se dieron los delitos y qué tipos de delitos y quiénes son los responsables. Eso es una función de la rama judicial del poder público en su autonomía”.

“Mi misión era pacificar el territorio y buscar salidas de diálogo para evitar una entrada militar que terminara en una tragedia”, dijo.

El ministro del Interior afirmó que los videos e imágenes que se observaron en las redes sociales con calificativos de secuestro no son verídicas: “Suben a las redes una intervención que está descontextualizada”.

“Sin ningún contexto la vuelven tendencia hasta hoy, sin haberme escuchado y sin haber estado presentes en los diálogos”, agregó respecto a las imágenes que se difundieron en redes.

“El tema de cerco humanitario no es un tema de calificación de la conducta como tal, porque no soy autoridad competente para calificarla. Es la información que recibo de parte de ellos, de buena fe la recibo y digo: le puedo explicar al país que estaban en un cerco humanitario y que no era un secuestro”.

“Se habla de cerco humanitario para proteger la vida de las personas en medio de un conflicto. Allí el efecto final es que hubo la muerte de un policía, de dos campesinos”, concluyó.