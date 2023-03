El viaje de Luis, la historia de un amor inexplicable

El poder de la fe se pone a prueba en "El viaje de Luis", un colombiano que fue adoptado por una familia holandesa hace 27 años. Desde pequeño sintió la necesidad de encontrar su origen. Con un par de datos sobre su pasado inició la búsqueda en Colombia.

Él siempre sintió el llamado de su sangre. Hace unos meses empezó a rehacer los pasos de su mamá antes de ese día en el que fueron separados. Su travesía está llena de frustraciones que nos hablan de lo que es capaz un hijo por un amor inexplicable.

Luis Huisman es un holandés muy colombiano. Nació en un barrio humilde de Bogotá, pero cuando tenía un año de vida fue adoptado por Arie y Elma, una pareja extranjera que le dio un hogar cálido a unos 9 mil kilómetros de Colombia.

Desde pequeño supo que sus raíces estaban en esta tierra pero las dudas nunca lo abandonaron. “Todos mis amigos en Holanda tienen un padre parecido, pero mis padres no son míos, es diferente físicamente. Me hacía muchas preguntas: ¿cuál es mi nariz? ¿De mi mamá o papá? Muchas preguntas”, relata.

Pero encontrar esa pieza desconocida de su historia se convirtió en un sueño inaplazable. Por eso decide embarcarse en una aventura que inicia en Bogotá, en el barrio Palermo Sur.

La primera parada de su travesía

Aunque haya nacido en ese lugar, nada le es familiar. “Aquí es muy diferente de Holanda. En Holanda ves un bus cada hora, y aquí uno cada 7 minutos”, dice entre risas Luis, mientras recorre las vías bogotanas. Se sorprende en cada esquina, pero una sensación en el pecho le recuerda que este es su hogar.

El barrio al sur de la ciudad es el único vínculo que Luis ha logrado conseguir en años. Husmeando en los datos de su adopción encontró dos posibles nombres de su mamá biológica: “Rosmery Vivas o Rosmira Vivas”, asegura.

“Mucha gente dice que tengo la misma nariz, que físicamente tengo partes de mi mamá pero no tengo una guía, ni una foto”, sostiene este colombiano empeñado en su búsqueda.

Le puede interesar: Supertransporte abre investigación y formula pliego de cargos a Viva Air por suspender operaciones

Ligia, la mujer que lo cuidó de niño

Entre los pocos datos que ha encontrado, está la dirección de una mujer que podría conectarlo con el pasado que vino a buscar. Su nombre es Ligia Zambrano, una antigua vecina de su mamá.

Según el relato de la mujer, cuidó de Luis cerca de dos meses mientras su mamá buscaba trabajo, pero ella no volvió y tuvo que tomar una decisión desesperada.

“Mi situación no era la mejor y él estaba tan pequeñito, no tuve otra solución. Me acerqué al CAI de Palermo Sur y les comenté la situación. Les dije que quería entregarlo al Bienestar Familiar porque me preocupaba la salud de él”, contó Ligia.

La mujer le asegura a Luis que no volvió a ver a su mamá, por lo que esta vez Ligia poco puede aportar a su causa. Las pistas son insuficientes y Luis vuelve al punto de inicio.

Sin embargo, un dato alienta la búsqueda de este joven. Ligia le comenta de una peluquería en la carrera 10 con 17 propiedad del novio de su mamá. Sin dudarlo, Luis reinicia su aventura en otro mundo desconocido: el centro de Bogotá.

Continuará…