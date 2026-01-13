Ministro de Justicia advirtió que otros miembros del gabinete habrían sido interceptados con el software Pegasus

En las primeras horas del martes, 13 de enero, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, sorprendió al país al advertir, en redes sociales, que, desde el Ministerio de Defensa, han estado espiándolo a él y a su familia con el software Pegasus.

En diálogo con Noticias RCN, destacó que, en sus manos, tiene “un informe de contrainteligencia del Ejército, según el cual, estaban acatando una orden de trabajo que salió del Ministerio de Defensa para” perseguirlos, a propósito de sus investigaciones por corrupción.

“La orden”, según comentó, “salió del Ministerio de Defensa”, por lo que puso “a disposición de las autoridades competentes los nombres de los presuntos involucrados para verificarlos”. Y es que, de acuerdo con el también secretario de Transparencia, tiene a los sospechosos “plenamente identificados” y está al tanto de cómo “avanza en lo que corresponde, la Fiscalía General de la Nación”.

RELACIONADO Ministro de justicia encargado asegura que él y su familia son espiados con el software Pegasus

MinJusticia señala que sectores mafiosos y corruptos del Ejército son responsables:

Idárraga comentó en conversaciones con Noticias RCN que entre las personas que ha logrado identificar estaría la que lidera las interceptaciones a miembros del gabinete ministerial.

Según dijo, “es un sospechoso, que las fuentes de información me dicen, acataba la orden. Pero será la Fiscalía o el propio ministro (de Defensa) quienes establezcan si es cierto o no lo que me dicen mis fuentes de información sobre el actual sospechoso. Yo espero que se surta todo el debido proceso para verificar si, efectivamente, esas órdenes las dio esa persona u otra”.

Y al preguntarle sobre el nombre de los sospechosos, se limitó a contestar que, a su consideración, forman parte de “sectores mafiosos y corruptos al interior de las Fuerzas Militares, que están buscando armar una suerte de campaña de desprestigio, no solo contra mí, sino con otros miembros del gabinete presidencial para atacar y desprestigiar a este Gobierno”.

¿Otros ministros fueron interceptados? Esto dice el MinJusticia

De acuerdo con Idárraga, sus fuentes sugieren que no es el único miembro del gabinete ministerial al que han robado información y mantenido en la mira, a través de dispositivos electrónicos:

“Benedetti ya lo denunció. Yo le avisé y creo que al menos otros tres miembros del gabinete presidencial están siendo objeto de infiltraciones, entre ellos el ministro de Educación, el ministro de Salud y el ministro de Minas y Energía”.

Por tanto, hizo un llamado a todo el gabinete para que “tomara las medidas de verificación de sus celulares necesarias para saber si también están siendo víctimas de estas interceptaciones”.