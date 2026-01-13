Ministro de justicia encargado asegura que él y su familia son espiados con el software Pegasus

A través de los canales de comunicación oficiales del Ministerio de Justicia, el ministro encargado, Andrés Idárraga, aseguró que el software Pegasus estaría siendo utilizado para espiarlo, al igual que a algunos miembros de su familia.

Según comentó, en un video publicado a primera hora el martes, 13 de enero, lo confirmó un informe forense y existe información que sugiere que “la infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción”.

El también secretario de Transparencia insiste en que estarían “armando una campaña de desprestigio” en su contra “por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción (de todo nivel y tipo) al interior de las fuerzas militares”.

Infiltración habría conseguido extraer información delicada de su teléfono:

Idárraga sostuvo, además, que entre agosto y noviembre del 2025, lograron extraer 2,3 gigas de información de su teléfono celular.

Entre los datos hurtados, menciona denuncias por corrupción y algunas de sus fuentes. Según dijo, los que estarían detrás de la infiltración, “registraron más de 8.700 infiltraciones al teléfono y al menos en 124 ocasiones activaron ilegalmente la cámara y el micrófono”.

Por tanto, anunció que una denuncia penal fue interpuesta contra persona indeterminada para avanzar en la investigación sobre estos hechos:

“El caso ya está en la Fiscalía y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La democracia no se defiende con espionaje, se defiende con verdad, justicia y garantías para los denunciantes de corrupción”.

Ministro del Interior se pronunció a favor de Idárraga:

Tras conocer la denuncia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció a través de la red social X, en señal de apoyo a Idárraga:

“Mi solidaridad con Andrés Idárraga Franco y su familia tras ser objeto de mentes perversas que instalaron Pegasus en su teléfono. Sé de la rabia y la impotencia que produce ser objeto de esa bajeza ¡Yo solo tengo sospechas de quien me lo tiene aún puesto en mi celular! Qué cobardes y miserables son estas personas”.

En el transcurso del día, se conoció que los ministros de Justicia y Defensa (Pedro Sánchez) tuvieron una conversación. Sánchez, dijo no contar con información sobre el tema, pero se puso a disposición de las autoridades competentes para esclarecer las denuncias en contra de su cartera.

Habló con la fiscal, el contralor y el procurador, convocó una Junta de Inteligencia Conjunta de urgencia y ordenó a la cúpula militar y policial adelantar investigaciones a la brevedad.