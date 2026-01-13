Ministro de Justicia (e) informó que Zulma Guzmán podría ser extraditada en febrero: “Tiene que poner la cara”

En rueda de prensa, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, informó el martes, 13 de enero, que el trámite de extradición de Zulma Guzmán en el Reino Unido continúa avanzando.

“Nosotros, el pasado ocho de enero, hicimos el trámite que nos correspondía, la nota verbal que fue enviada a la Corte, en Inglaterra, para que, de manera pronta, traigan a Zulma a Colombia y comparezca ante la justicia”, informó el jefe de la cartera que ha liderado este proceso.

La nota verbal, según explicó en diálogo con Noticias RCN, se compartió a través de la Cancillería, “tras la captura de Zulma, de manera provisional, el pasado seis de enero, para reiterar que esa persona tiene que poner la cara a la justicia, acá en Colombia”.

Sin embargo, indicó que “la entidad que tiene que garantizar que pague, si es que lo amerita, es la Fiscalía General de la Nación” y que el MinJusticia hace lo que está en sus manos, al iniciar y seguir de cerca el trámite.

MinJusticia sugiere que Guzmán podría llegar a Colombia en febrero:

Guzmán, señalada de causar la muerte de dos menores y generar un deterioro en la salud de otros dos (utilizando frambuesas envenenadas con talio), fue capturada por la National Crime Agency, a su salida de un hospital en Londres, en donde estuvo recuperándose tras un presunto intento de suicidio en el río Támesis.

Posteriormente, fue trasladada a la cárcel de mujeres más grande de Europa: la HMP Bronzefield, en donde tomó, de manera virtual, una audiencia del lunes 12 de enero, en la que el juez estableció que se discutirá su extradición a Colombia el próximo nueve de febrero, en una nueva audiencia.

Según información revelada por la prensa nacional, Guzmán contrató a Katy Smart, de la firma Sonn Macmillan Walker, como su abogada. Smart ha logrado impedir la extradición de sus clientes a países de Europa, amparándose en la Ley de Salud Mental del Reino Unido. Una carta que Guzmán podría utilizar el nueve de febrero.

Sin embargo, el MinJusticia señaló que espera que llegue al país en el segundo mes del 2026. Según dijo: “A ellos les quedan dos recursos que se tendrán que surtir, más un adicional y es que se descarte que padezca algún tipo de enfermedad que, legalmente, en Inglaterra, limita la extradición. Agotando esta vía judicial esperaremos que en el mes de febrero la señora Zulma se encuentre en Bogotá, colocándole la cara a las autoridades”.