Nuevo caso de feminicidio en Cali: mujer fue asesinada presuntamente por su pareja

Un nuevo caso de feminicidio ocurrió en el Valle del Cauca, en donde, dentro de una casa en el barrio San Luis, en el norte de Cali, fue asesinada una mujer con arma de fuego, presuntamente, por su pareja.

La mujer, de 54 años, llevaba 14 años de relación con su presunto victimario y quien ya contaba con una denuncia interpuesta por la víctima.

“Llevaban 14 años viviendo en unión marital libre, era una relación últimamente muy tediosa, llena de problemas”, aseguró María Camila Mejía, hija de la víctima.

La mujer fue identificada como Silvia Patricia Mulcue. Pese al trágico hecho, la joven habló sobre el presunto feminicida de su mamá.

“’Pinocho’ fue una gran persona porque no voy a desmeritar todo lo que hizo por nosotros, lo queríamos como un papá", expresó Mejía.

Últimos instantes de vida de la víctima

La última vez que vieron con vida a la mujer fue cuando salía de su casa en el oriente de Cali junto con su presunto agresor que, además, contaba con varias denuncias.

"Él venía con problemas de celopatia, últimamente mi mamá no podía salir a la ventana, no podía saludar a un compañero, no podía acompañarme a mi emprendimiento, la celaba con la misma familia”, narró la joven sobre el victimario.

La mujer fue atacada con arma de fuego por parte de su pareja, quien luego intentó quitarse la vida.

“Se tiene conocimiento de un caso de una presunta riña de una pareja, personal de vigilancia llega al lugar de los hechos y se encuentra el cuerpo sin vida de una mujer”, informó el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía de Cali.

Alcaldía de Cali se pronuncia sobre el feminicidio

La Alcaldía de Cali rechazó el caso y reiteró que continuarán ejerciendo labores para proteger a las mujeres.

“Es una verdadera tragedia que en Cali no cuidemos a nuestras mujeres, vamos a caer con toda la firmeza contra el feminicidio”, afirmó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

En lo corrido de 2024 han sido asesinadas de manera violenta diez mujeres, hecho que enciende las alarmas de las autoridades en la capital del Valle del Cauca.